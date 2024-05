Românul condamnat la 25 de ani de închisoare în Chile, pentru trafic de droguri, a fost adus în ţară

Un bărbat de 56 de ani, din Cluj, care a fost condamnat în Chile, pentru trafic de droguri, la 25 de ani de închisoare, a fost transferat în România, pentru continuarea pedepsei.







Potrivit Poliției Române, vineri, 31 mai 2024, o escortă a Poliției Române a adus în țară, din Chile, un bărbat, de 56 de ani, domiciliat în Cluj, condamnat pentru trafic de droguri, notează adevarul.ro Acesta a fost transferat în România, în vederea continuării executării pedepsei.







Bărbatul a fost condamnat în Chile, pentru trafic de droguri, la 25 de ani de închisoare și a solicitat să fie transferat în România, în vederea continuării executării pedepsei. Transferul s-a realizat prin Biroul Național Interpol, cu sprijinul Ministerului Justiției, iar bărbatul va fi încarcerat, în vederea executării pedepsei.







Clujeanul George Dan Rusu a fost condamnat la data de 6 iulie 2006 la o pedeapsă de 8 ani închisoare, în calitate de autor al infracțiunii de trafic de droguri ilicite. S-a reținut că la data de 13 septembrie 2004, în orașul Calama a fost depistat un camion în care s-au identificat aproximativ 1.900 de pachete compacte de clorhidrat de cocaină disimulate în plafon.







În anul 2009, Tribunalul din Colina, Chile, l-a condamnat pe clujean la 25 de ani de închisoare sub acuzația de trafic de droguri. Românul făcea parte dintr-o bandă formată din cinci persoane, acestea primind condamnări ce însumează 75 de ani de pușcărie, informa în 2009 publicația latercera.com.







Povestea românului







Pe Facebook, profesorul Marius Balo, cel care a stat în închisoare în China timp de 8 ani, a făcut o postare despre clujeanul întemnițat, în Chile.







„George a fost arestat în anul 2004 în Chile și ulterior condamnat la 30 de ani de închisoare pentru trafic de droguri. Cantitatea era uriașă. Nu știu cum a ajuns implicat în așa ceva. Nu știu dacă pedeapsa pe care a primit-o este corectă sau nu. Nu sunt nici judecător nici juriu. Sunt doar un om trecut la rândul meu prin 8 ani de temniță și strigătul lui după ajutor m-a sensibilizat.







După 19 ani petrecuți în temnița chiliană, George a intrat în greva foamei în urmă cu 10 zile. De ce? Pentru că în urmă cu doi ani, în luna martie 2021, Tribunalul Cluj i-a admis cererea de transfer în România, pentru a își ispăși aici, într-un penitenciar românesc, restul de pedeapsă. Nu a mai venit însă nimeni după el. Așteaptă de doi ani de zile să fie adus în țară”, relatează Marius Bolo.







Potrivit acestuia, situația cu transferul seamănă izbitor cu a lui. „Și transferul meu a fost aprobat și nici în cazul meu nu a mai venit nimeni după mine. Am tot așteptat doi ani de zile până mi s-a terminat sentința. Am avut noroc că mi s-a terminat, însă George mai are 11 ani de executat. Nu cere să fie eliberat, ci doar să beneficieze de acest drept pe care îl are un cetățean român întemnițat într-o țară străină. Să fie adus acasă. Este dreptul lui. În cazul meu s-a adus ca scuză pandemia, în cazul lui se pare că nu există nicio scuză”, a scris Bolo.