Top 5 orase de vizitat in Statele Unite ale Americii

1. New York

2. Las Vegas

3. San Francisco

4. Miami

5. Boston

Statele Unite ale Americii reprezinta o zona geografica exceptionala, care are de oferit o multime de orase interesante de vizitat. De la strazile aglomerate din New York si pana la plajele insorite din Miami, in Statele Unite este cate ceva de explorat pentru orice turist care ajunge aici.In cadrul acestui articol iti voi prezenta cateva dintre cele mai bune orase de vizitat din Statele Unite, oprindu-ma la fiecare dintre ele asupra culturii, istoriei si a obiectivelor pe care nu ar trebui sa le ratezi.Asadar, daca ai de gand sa vizitezi Statele Unite asaza-te confortabil si pregateste-te sa descoperi cateva dintre cele mai fascinante orase.New York este cel mai populat oras din Statele Unite ale Americii si este in acelasi timp un centru global al finantelor, divertismentului si a culturii. Este localizat pe Coasta de Est a Americii si gazduieste o serie dintre cele mai impresionante obiective turistice din lume, cum ar fi Statuia Libertatii, Central Park sau Times Square.Practic in acest mega-oras orice turist care ajunge poate gasi activitati si obiective turistice perfect adaptate preferintelor sale. Daca esti un pasionat al muzeelor, in New York vei gasi cateva muzee de talie mondiala, cum ar fi Muzeul Metropolitan de Arta sau Muzeul de Arta Moderna, in timp ce pentru pasionatii de gastronomie, New York reprezinta un adevarat paradis.Aici vei gasi de la pizza clasica in stil newyorkez pana la restaurante care servesc preparate din intreaga lume si restaurante cu stele Michelin.In New York te poti pur si simplu plimba pe strazile orasului si la fiecare pas vei ramane impresionat de zgarie-nori, cladiri cu o arhitectura speciala, dar si de forfota continua a orasului care nu doarme niciodata.Cunoscut ca si “orasul pacatelor”, Las Vegas este cu siguranta o destinatie pe care oricine isi doreste sa o bifeze macar o data in viata. Las Vegas este situat in desertul Nevada si este recunoscut la nivel mondial in mod deosebit pentru cazinourile sale impresionante, pentru viata de noapte si pentru hotelurile luxoase.Asadar, pentru cei care cauta distractie non-stop, Las Vegas ar putea fi cea mai buna alegere. Acest oras american este vizitat anual de milioane de turisti, majoritatea impatimiti ai jocurilor de noroc, chiar daca in ziua de astazi cei mai multi oameni se distreaza direct pe internet, iar daca si tu vrei sa faci asta iti poti crea simplu si rapid un cont MaxBet Las Vegas este insa o destinatie ideala chiar si pentru cei care nu sunt interesati de jocurile de noroc, deoarece aici vei intalni in aproape orice moment diverse spectacole, precum Cirque du Soleil sau concerte ale unor artisti sau trupe de top.Pe langa asta, exista multe alte obiective de vizitat in Las Vegas sau in jurul acestuia, cum ar fi Marele Canion, barajul Hoover, gradinile de la Bellagio etc., asadar Las Vegas are cate ceva de oferit pentru fiecare turist.Cand auzi de San Francisco probabil ca te duci inevitabil cu gandul la podul Golden Gate, devenit simbolul orasului si unul dintre marile obiective turistice ale Statelor Unite ale Americii.Orasul situat pe Coasta de Vest, in statul California are insa multe alte obiective turistice de oferit celor care il viziteaza, precum insula Alcatraz sau Muzeul de Arta Moderna, fiind astfel una dintre cele mai bune destinatii de vacanta.San Francisco este recunoscut si pentru cultura cafelei, existand aici la tot pasul diverse cafenele independente si per total este un oras dinamic si divers, ideal de vizitat de catre orice turist.Din acest top nu avea cum sa lipseasca Miami , o destinatie de vacanta perfecta, situata pe Coasta de Sud-Est a Floridei. Recunoscut pentru plajele sale insorite, pentru apele turcoaz si pentru viata de noapte, Miami este un oras perfect atat pentru distractie, cat si pentru relaxare.O vizita aici ar trebui sa inceapa probabil cu South Beach, cea mai cunoscuta plaja din zona, care iti ofera acces la o multime de cafenele, restaurante, baruri si cluburi. Un alt obiectiv turistic de bifat este Everglades, o zona cu o fauna naturala de exceptie, precum si animale exotice.Pe langa frumusetile naturale, Miami gazduieste o serie de muzee impresionante si pe langa asta o simpla plimbare printre zgarie-norii din oras poate fi o activititate interesanta.Boston este un oras recunoscut in mod deosebit pentru istoria sa bogata, pentru mediul academic si pentru echipele sportive. Orasul a jucat un rol esential in Revolutia Americana, iar astazi gazduieste mai multe universitati de prestigiu, printre care Harvard si Massachusetts Institute of Technology.O parte din istoria bogata a orasului poate fi rezumata prin parcurgerea Traseului Libertatii, un drum de aproximativ 4 kilometri, pe parcursul caruia vei intalni multe situri istorice, precum Casa Paul Revere, Biserica Old North sau Old South Meeting House.Pentru fanii sporturilor, Boston este probabil cel mai bun oras de vizitat din Statele Unite ale Americii, deoarece aici este casa unor echipe extrem de titrate, precum Boston Red Sox (baseball), Boston Celtics (baschet) sau Boston Bruins (hochei), fiecare avand arene impresionante pe care isi desfasoara meciurile.Scena artistica si culturala este, de asemenea, una infloritoare in Boston, orasul gazduind mai multe muzee de talie mondiala si organizand pe tot parcursul anului spectacole de muzica, teatru si dans.Pe langa cele 5 orase amintite mai sus, bineinteles ca lista oraselor din Statele Unite ale Americii ce merita vizitate poate continua mult mai mult, cu exemple precum New Orleans, Chicago, Seattle, Portland si multe altele. Vorbind de orase atat de dezvoltate, fiecare dintre ele are cate ceva de oferit pentru orice turist, indiferent ca e pasionat de cultura, gastronomie, natura sau altele.