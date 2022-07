TRAGEDIE EVITATĂ DATORITĂ TEHNOLOGIEI! O dronă a salvat un copil de la înec!

Un serviciu de salvamar dotat cu dronă, implementat pe plajele spaniole, a salvat viața unui băiat de 14 ani. Copilul se lupta cu valurile puternice în largul unei plaje din Valencia, au declarat operatorii serviciului, conform stiripesurse.ro











Drona a aruncat în mare o vestă de salvare care a reușit să îl mențină pe adolescent la suprafață până la sosirea unei echipe de salvamari câteva minute mai târziu.



„Când am ajuns, ceea ce am văzut a fost un copil care era într-o stare foarte proastă, aproape fără energie pentru a continua să plutească, așa că am trimis vesta de salvare. Din cauza valurilor puternice, a fost o manevră complicată, dar în cele din urmă am reușit să-i dăm vesta și a putut pluti până când salvamarii au ajuns la el cu jet ski-ul", a declarat, pentru Reuters, Miguel Angel Pedrero, pilot de dronă pentru General Drones, firma care furnizează tehnologia.







În total, 140 de persoane au murit pe plajele din Spania în primele șase luni din 2022, cu 55% mai multe decât în aceeași perioadă din 2021.

















