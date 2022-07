Turcia primește o lovitură grea din partea Fitch

Agenția a comunicat că a scăzut ratingul suveran al Turciei de la "B plus" până la "B", cu cinci trepte sub nivelul "investment grade" (recomandat pentru investiții).



În plus, perspectiva asociată ratingului Turciei este una "negativă", ceea ce înseamnă că o nouă retrogradare este posibilă în perioada următoare.



Fitch avertizează că politicile guvernamentale contribuie la spirala inflaționistă și descurajează intrările de capital.

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a coborât calificativul Turciei într-o zonă inferioară a categoriei "junk", nerecomandată pentru investiții, p0otrivit Antena3.ro