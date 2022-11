Un șemineu de calitate se cunoaște după materiale de construcție și accesorii premium

Indiferent dacă ne apucăm de construcția unei sobe, unui șemineu clasic sau a unui semineu pe colt , unul dintre cele mai importante aspecte se referă la alegerea materialelor și accesoriilor de cea mai bună calitate. Doar în acest fel ne vom putea bucura de un șemineu ce va reuși să treacă testul timpului, siguranței și a eficienței termice îndelungate. Astfel, atunci când ne apucăm de construcția unei astfel de soluții alternative de încălzire, mesterii sibieni de la PEFOC recomandă utilizarea plăcilor și a materialelor de izolare corecte și de calitate verificată.Renumita firma sibiană vă oferă o selecție diversificată de plăci izolatoare ignifuge și sisteme de izolare specială pentru aplicații de șeminee. Astăzi însă, ne concentrăm asupra unui tip special de plăci: plăcile izolatoare SKAMOTEC 225, produse sub tutela brandului SKAMOL, o companie daneză, specializată în sisteme dedicate pentru o gamă largă de aplicații cu peste 100 de ani de experiență în universul izolațiilor termice.În următoarele rânduri, am ales să vă prezentăm doar câteva dintre cele mai importante avantaje care derivă din utilizarea plăcilor izolatoare SKAMOTEC 225Plăcile izolatoare SKAMOTEC 225 oferă o valoare de izolare superioară, garantând un proces de ardere mai curat și mai eficient. Nu emană particule dăunătoare în timpul procesului de ardere.Plăcile sunt confecționate din vermiculită, un material care crește eficiența șemineelor. Aplicarea vermiculitei pe plăcile de șemineu în parale cu aplicarea unui strat de vopsea termorezistenta , va permite acestora să reziste la temperaturi foarte ridicate. Astfel, te vei asigura de protecția eficienă împotriva extinderii focului, precum și împotriva extinderii fumului periculos.Plăcile izolatoare din silicat de calciu SKAMOTEC 225 sunt ne-combustibile și prezintă o rezistență termică sporită de până la 1000°C, dar și o rezistență mecanică mai mare față de alte produse existente pe piață. În plus, proprietățile rezistente la căldură ale acestor plăci speciale, împiedică inclusiv formarea fisurilor.Un alt avantaj al placilor SKAMOTEC 225 este procesul simplificat de construcție. Acestea sunt ușoare și ignifuge, eliminând necesitatea unui placaj separat cu gips carton sau alte acoperiri cu materiale non-combustibile periculoase. Rezultatul este o soluție completă care rezolvă astăzi o provocare semnificativă cu care se confruntau adesea instalatorii.Pentru montarea lor se vor folosi instrumente obișnuite pentru prelucrarea lemnului pentru a tăia, a forma și a combina materialul așa cum se dorește, lăsând foarte puțin exces de material. Masa redusă a acestor plăci face ca produsul să fie ușor de manipulat și instalat. Sunt cu aproximativ 50% mai ușoare decât alte plăci necombustibile de pe piața de profil.Sistemele pot fi comandate online pe site-ul www.pefoc.ro în timp ce consilierii dedicați vă vor ghida până la finalizarea montării, asigurând succesul deplin al sistemului de izolație. Cu plăcile SKAMOTEC 225 oportunitățile de proiectare și finisaj sunt practic nelimitate, acestea fiind potrivite pentru toate modelele de șemineu, atât pentru amenajările celor moderne, cât și pentru cele clasice sau decorative precum un semineu electric living . Alegându-le, veți avea parte de o sumedenie de beneficii din punct de vedere al eficienței, dar și al siguranței depline.