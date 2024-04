500 de copii din Castelu, reuniți într-o ștafetă pentru o viață mai bună prin educație

Participanții, cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani, însoțiți de profesori și susținători, s-au întâlnit la sala de sport din Castelu și au luat startul la cursă, în funcție de categoria de vârstă. În același timp, copiii de grădiniță au participat la activități de mișcare și joacă în curțile școlilor din Castelu și Nisipari, împreună cu profesori și voluntari. Fiecare copil a primit un echipament sportiv, gustări sănătoase și a fost răsplătit cu o medalie pentru participare.





„De la an la an, tot mai mulți copii își doresc să participe la ștafetă și acest lucru ne confirmă că este nevoie de activități care aduc împreună comunitatea. Sportul are puterea magică de a elimina diferențele dintre copii. Pentru o zi, toți sunt egali și pleacă în cursă cu aceleași șanse de a câștiga. Prin proiectele integrate pe care le derulăm, care au în centru educația, facem eforturi să aducem copiii din medii vulnerabile mai aproape de școală și să le oferim oportunități de dezvoltare care să estompeze neajunsurile cu care pornesc în viață. Bedrie, o fetiță din comunitate, este un exemplu pentru noi toți. Când am cunoscut-o avea opt ani, nu vorbea limba română și nu mergea la școală. A început să vină regulat la activitățile pe care le organizam și a participat la Ștafeta pentru Educație din primăvara lui 2022, când a câștigat primul loc la grupa ei de vârstă. Am înscris-o la clasa pregătitoare și a început să vină regulat la școală. Bedrie a evoluat constant de atunci. Acum a luat din nou premiul I la ștafetă la categoria ei de vârstă. Și sora ei mai mică s-a aflat pe podium anul acesta“, declară Nadia Gavrilă, președinte Reality Check.





Au fost alături de copii la eveniment și Sever Arslan și Danilov Laura, inspectori şcolari - Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Simona Neli Constantinescu și Cristian Dumitrașcu, șef serviciu, respectiv consilier – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Viorica Bucur, profesor consilier școlar - Centrul Județean de Resurse și Asistență în Educație.





Cea de-a cincea ediție a Ștafetei pentru Educație de la Castelu a fost posibilă datorită implicării Asociației OvidiuRo, Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța, Compartimentului Poliție Locală din cadrul Primăriei Castelu și Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, precum și cu sprijinul voluntarilor de la Liceul Tehnologic „Dobrogea“ Castelu.





Zilele acestea, cu noi vești bune au venit aceiași inimoși voluntari, organizatori ai unui eveniment devenit tradiție și așteptat cu nerăbdare de sute de copii din Castelu. 500 de copiii din comuna Castelu au luat startul, recent, la cea de-a cincea ediție a Ștafetei pentru Educație, eveniment comunitar din cadrul proiectului „Educație prin sport și aventură”. Proiectul aduce împreună copii de etnii diferite, din medii sociale diferite și îi ajută să-și îmbunătățească starea de sănătate și de bine, contribuind la sudarea comunității și la reducerea barierelor socio-educaționale.