Aproape 400 de copii au alergat la ”Ștafeta pentru Educație” de la Castelu

Cea de-a treia ediție a „Ștafetei pentru Educație” de la Castelu, organizată de Asociația Reality Check, s-a desfășurat în acest an în cadrul proiectului „Împreună pentru o viață mai bună în Castelu”.Asociația Reality Check, cea care implementează programe de educație până în decembrie 2022, în parteneriat cu Primăria Castelu, Școala Gimnazială Castelu, Fundația Noi Orizonturi, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, având alături și Kaufland România, a organizat sâmbătă, 14 mai, evenimentul comunitar la care au participat aproape 400 de copii din Castelu și Nisipari (comuna Castelu, județul Constanța). Scopul evenimentului este integrarea prin sport, promovarea incluziunii şcolare a tuturor copiilor și creșterea stării de bine a copiilor și a comunității, per ansamblu. Este și o ocazie extraordinară de a vorbi despre importanța educației, a mișcării, despre fair-play, despre țeluri.„Sâmbătă am dat startul celei de-a treia ediții a Ștafetei pentru Educație. Timp de doi ani nu am mai putut organiza acest eveniment din cauza pandemiei. Vă închipuiți cu ce nerăbdare îl așteptau copiii! A fost și acum cu ceva emoții din cauza norilor de ploaie, dar, până la urmă, am scos-o la capăt. Copiii au fost extraordinari, ca de obicei. Au fost o inspirație pentru noi toți. Este o bucurie imensă să vezi cum pentru ei nu mai conta cine e din ce parte a satului sau dacă e sau nu de altă etnie. Aș vrea să păstrăm acest spirit în fiecare zi și să îl propagăm în întreaga țară, iar noi, adulții, să învățăm de la copii”, spune Iolanda Burtea, coordonator proiect Reality Check.Participanții, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, s-au adunat la linia de start în funcție de categoria de vârstă. Toți și-au depășit propriile limite și s-au distrat. În paralel, copiii de grădiniță au participat la activități de mișcare și joacă alături de specialiștii Fundației Noi Orizonturi și de profesori voluntari. Toți copiii au primit un echipament sportiv, fructe, dulciuri și apă, precum și o medalie pentru participare. În timp ce copiii au alergat și s-au jucat, părinții și rudele i-au încurajat de pe margine. Câștigătorii de la fiecare categorie au primit premii și medalii.În calitate de sponsori și susținători s-au alăturat și Aqua Carpatica, Asociația OvidiuRo, Bookster, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța, Compartimentul Poliție Locală din cadrul Primăriei Castelu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța.Din partea Primăriei Comunei Castelu au participat la eveniment și au susținut copiii și dreptul lor la educație primarul Nicolae Anghel, viceprimarul Antoneta Prodan, consilierul local Narcisa Chiru, asistentul medical comunitar Indira Niculache, administratorul sălii de sport Stănel Popa și mediatorul școlar Cadrie Osman.„Suntem beneficiarii proiectului «Împreună pentru o viață mai bună în Castelu», proiect care se desfășoară timp de doi ani, 2021 - 2022 în comuna Castelu. Proiectul este structurat pe cinci componente: social, educațional, medical, dezvoltare comunitară și advocacy. Fiecare copil are dreptul la educație. Școala publică are obligația să acorde accesul la educație fiecărui copil. Pornind de la respectarea legii, asociația Reality Check ne ajută să formăm o echipă integrată pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea Castelu, echipă formată din: asistenți sociali, mediator școlar, asistent medical comunitar. Evenimentul comunitar din 14 mai se află la a treia ediție, de fapt facem educație și prin sport, considerând că sportul aduce la un loc toți copiii indiferent de starea materială, financiară a familiilor din care fac parte. Sportul poate să îl motiveze pe copilul sărac să își dorească la școală. Mulțumim, Reality Check!” - spune Antoneta Prodan, viceprimar comuna Castelu.Un exemplu foarte frumos de implicare l-au dat elevii de la Liceul Tehnologic „Dobrogea”, însoțiți de cadrele didactice, dar și o echipă de profesori de la Școala Gimnazială Nr. 1 Castelu, care au contribuit la organizare.