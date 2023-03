Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, exclus din PMP. "Îşi doreşte să se înscrie în alt partid"

Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, a fost exclus din PMP, prin votul membrilor CEJ, principalul motiv fiind exprimarea dorin╚Ťei de a se ├«nscrie ├«n alt─â forma╚Ťiune politic─â, pe care acum o vede favorit─â la viitoarele tururi de scrutin. Reprezentan╚Ťii PMP au ├«n╚Ťeles din afirma╚Ťiile lui Anghel c─â ├«╚Öi dore╚Öte cu ardoare o cale u╚Öoar─â, asigurat─â de un vot politic ╚Öi nu ├«╚Öi mai dore╚Öte s─â lupte ar─ât├ónd c─â merit─â ca aleg─âtorii s─â pun─â ╚Ötampila pe numele s─âu.ÔÇťPMP este partidul principiilor, nu al compromisurilor sau al siglelor care s─â asigure un ├«nsemn electoral de care s─â se foloseasc─â persoanele care nu pot convinge sau nu pot transmite. ├Än PMP nu a fost nimeni ╚Ťinut cu for╚Ťa ╚Öi tocmai de aceea fiecare e liber s─â ├«╚Öi aleag─â un drum c├ónd nu se mai reg─âse╚Öte. Pentru noi conteaz─â loialitatea ╚Öi respectul mai mult dec├ót orice func╚Ťie, motiv pentru care s-a ╚Öi votat excluderea domnului Anghel, dup─â ce am v─âzut c├ót de mult conteaz─â pentru dumnealui s─â se aga╚Ťe pentru ├«nc─â un an ╚Öi jum─âtate de un fotoliu pe care i l-a oferit PMP prin validarea candidaturii ╚Öi a mandatului.├Än PMP noi respect─âm fiecare vot ╚Öi prin ac╚Ťiuni de genul celei de acum asigur─âm to╚Ťi aleg─âtorii no╚Ötri c─â nu risipesc nimic pun├ónd ╚Ötampila pe noi, ci au parte de acela╚Öi respect ╚Öi loialitate pe care ei ni le ofer─â nou─â ├«n scrutinele electorale.Asigur to╚Ťi locuitorii comunei Castelu c─â fiecare vot ├«l respect─âm ╚Öi tocmai de aceea candidatul PMP pentru func╚Ťia de primar al comunei Castelu, ├«n 2024, va fi doamna Antoneta Prodan, pre╚Öedintele organiza╚Ťiei PMP Castelu. Doamna Prodan eate cea care s-a zb─âtut ├«n fiecare an pentru fiecare proiect al comunei, pentru fiecare investi╚Ťie, cea care a c├ó╚Ötigat toate finan╚Ť─ârile din comun─â. Doamna Prodan ├«n toat─â aceast─â perioad─â a ├«ndeplinit ├«ndatoririle de primar. Domnul Anghel a ╚Ťinut-o numai viceprimar, pentru ca doamna Prodan s─â nu poat─â fi l─âudat─â ╚Öi apreciat─â cu adev─ârat pentru tot ceea ce face. Unul era primar la pamblici, altul era primar la u╚Öa ministerelor ╚Öi a altor institu╚Ťii finan╚Ťatoare. ╚śi ├«n tot acest timp, doamna Prodan a dovedit loialitate ╚Öi respect ╚Öi are toat─â aprecierea organiza╚Ťiei PMP Constan╚Ťa. A╚Öa c─â, PMP, prin excluderea domnului Anghel nu a pierdut un primar, ci ╚Öi-a ar─âtat clar sus╚Ťinerea pentru doamna primar ProdanÔÇŁ, a declarat Claudiu Palaz, pre╚Öedintele PMP Constan╚Ťa.