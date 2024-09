Abilitățile dobândite de beneficiarii burselor Erasmus Plus, în atenția Universității "Ovidius"

Scopul proiectului ERASMUSNESS este acela de a identifica, evalua și recunoaște competențele non-tehnice (soft skills) pe care studenții și personalul instituțiilor de învățământ superior le dezvoltă în timpul mobilităților Erasmus Plus.





„Ne dorim o validare mai cuprinzătoare și relevantă a experienței Erasmus Plus, care să sprijine atât dezvoltarea personală a participanților, cât și inserția lor profesională. Vom încerca să creăm un cadru integrat printr-un sistem de recunoaștere cu insigne digitale, oferind o modalitate standardizată de a certifica și valorifica aceste competențe pentru toate instituțiile de învățământ superior implicate în schimburile de mobilități internaționale. Insignele digitale și micro-certificatele vor oferi un mijloc concret și verificabil prin care studenții și personalul pot demonstra abilitățile dobândite în cadrul burselor Erasmus Plus”, a menționat ec. dr. Răzvan-Ionuț Drugă, managerul de proiect din partea UOC.





Proiectul Erasmus Mobility as Micro-credential (ERASMUSNESS) va fi implementat pe o durată de 26 luni, fiind realizat în cadrul unui consorțiu format din șase organizații, al cărui lider este garagErasmus Foundation (Italia). Ceilalți parteneri instituționali sunt: Universitatea Ovidius din Constanța (România), Czech Technical University (Republica Cehă), National Polytechnic Institute of Toulouse (Franța), University of Siena (Italia), Dokimazo (Italia).





Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), în calitate de partener, a obținut finanțare pentru un nou proiect european, cu titlul „Erasmus Mobility as Micro-credential” (ERASMUSNESS), în valoare de 400.000 de euro, finanțat prin Programul european Erasmus Plus, Acțiunea-Cheie 2: Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, prezentate de ONG-urile europene.