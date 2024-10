Adolescenții din Constanța, invitați la un spectacol despre vulnerabilitățile vârstei lor. Intrare liberă

Luni, 21 octombrie 2024, adolescenții din Constanța sunt invitați să participe la un spectacol care explorează vulnerabilitățile adolescenței, presiunile de grup și pericolele consumului de substanțe interzise. „Vape me in”, producția teatrală creată de Asociația Culturală pentru Educație prin Artă (ACEA), se adresează tinerilor cu vârste între 13 și 15 ani și va fi prezentată la City Park Mall Constanța, de la ora 10:00. Intrarea este liberă.„Vape me in” spune povestea gemenilor Raluca și Radu, care se pregătesc să împlinească 14 ani. Crescuți de o mamă singură și marcați de absența tatălui plecat în străinătate, cei doi frați sunt atrași în lumea periculoasă a consumului de țigări electronice și alte substanțe interzise de o prietenă mai mare, Dora. Ceea ce începe ca un moment de distracție și curiozitate adolescentină se transformă într-un coșmar care le va marca existențele.Spectacolul, creat și regizat de Oana Răsuceanu, explorează impactul alegerilor greșite și presiunile sociale la care sunt supuși tinerii. Raluca și Radu devin victime ale circumstanțelor și deciziilor impulsive, oferind o oglindă a pericolelor pe care le trăiesc mulți adolescenți de astăzi. În rolurile principale îi regăsim pe Ioana Alexuc, Lavinia Pele și Vlad Crudu, care aduc la viață personajele complexe ale acestei drame.Eugen Matei Lumezianu, președintele Asociației Culturale pentru Educație prin Artă (ACEA), subliniază motivația din spatele turneului: „Am creat acest proiect pentru că ne dorim să vorbim deschis despre problemele cu care se confruntă adolescenții de astăzi, într-o manieră artistică și accesibilă pentru ei. Prin ‘Vape me in’ dorim să generăm un dialog în rândul tinerilor și să le oferim o perspectivă asupra consecințelor reale ale unor alegeri greșite.”Conform unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 32% dintre adolescenții europeni de 15 ani au folosit țigări electronice la un moment dat, depășind astfel popularitatea țigărilor tradiționale. „Vape me in” își propune să tragă un semnal de alarmă asupra acestor practici și să ofere o oportunitate educațională pentru elevi. Spectacolul va fi jucat în cadrul unui turneu naționale care mai cuprinde orașele: Timișoara, Satu Mare, Craiova și București.