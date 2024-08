Alexandru Stavrositu: "Vreau să reintroducem publicul constănțean în cultura cinematografică"

„Vorbind cu mulți actori și regizori după ediția din 2023, chiar pe platoul de filmări, majoritatea nu știau cine sunt eu, dar toți auziseră de SeaWave Film Fest. Pentru că am avut un debut foarte puternic, pentru un festival de film, mai ales că aici, la Constanța, nu prea este dezvoltată latura cinematografică. Invitații de anul trecut au fost foarte bucuroși cu experiența pe care au avut-o în cadrul festivalului, lucru care ne-a ajutat enorm, pentru că ei au vorbit frumos despre evenimentul nostru”, a declarat Alexandru Stavrositu.





Întrebat de ce și-a dorit să organizeze acest eveniment la Constanța, în condițiile în care este student la două facultăți - UNATC și ASE, directorul festivalului ne-a mărturisit că ideea a pornit de la participările la evenimentele de gen din toată țara. „Noi aici, în Constanța, încă nu avem un festival emblematic de film și m-am întrebat de ce nu aș putea să fac eu asta. Pentru că vreau să reintroducem publicul constănțean în cultura cinematografică și, cel mai important, vreau să promovăm artiștii locali. Constanța are zeci de artiști care se pierd cumva pe drum. Este important pentru tinerii artiști să aibă o rampă de lansare, o platformă pe plan local. Cel mai important este să creăm această relație între artiști, mai ales cei locali, și publicul constănțean. Și să aducem lumea la film”, a afirmat Alexandru Stavrositu.







Festival gândit pe trei componente





SeaWave este primul (şi, deocamdată, singurul) festival de film studenţesc 100% constănţean, gândit pe trei componente: În concurs, OFF şi AFTER Fest. La secţiunea „În concurs” participă 32 de scurtmetraje din cele 92 înscrise, iar la secţiunea OFF avem o selecție specială de filme de referință regizate şi produse de personalităţi consacrate ale cinematografiei, dintre care unele vor fi prezente la vizionări.





Ca şi anul trecut, personalităţi consacrate ale cinematografiei vor veni la Constanţa, pentru a fi alături de „SeaWave Film Fest”, precum: Stere Gulea, Nae Caranfil, Domnica Cîrciumaru, Mihai Chirilov, Şerban Marinescu, Cătălin Saizescu, Cristian Comeaga, Nicodim Ungureanu, Marius Bodochi, Magda Catone, Deian Carmazan, Georgiana Saizescu, Serghei Mizil etc.



Începând din acest an, la „SeaWave Film Fest” vor fi celebrate personalităţi ale filmului românesc, iar această ediţie este dedicată memorabilului Jean Constantin. Luni, 5 august, va avea loc un moment In Memoriam la Biblioteca Județeană „I.N. Roman”.





Celelalte evenimente se vor desfășura la Universitatea Maritimă din Constanţa, unde vor avea loc masterclass-uri, de la ora 16, cu Stere Gulea, Mihai Chirilov și Domnica Cîrciumaru, apoi vor fi proiecțiile din cadrul seriei de scurtmetraje, în jurul orei 17, iar pe plaja Neversea vor avea loc proiecțiile de seară, după ora 20,30.





Gala premiilor va fi sâmbătă, 10 august, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.





Pornit anul trecut ca o aventură culturală, la iniţiativa câtorva temerari iubitori de film, care au reuşit să adune în jurul lor peste o mie de aparţinători ai aceleiaşi specii, festivalul inițiat de Asociaţia Culturală Wave-Culture HUB, un ONG înființat de studenți constănţeni de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, Academia de Studii Economice și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și finanţat de Ministerul Culturii, aduce mult mai multe filme în plus, mult mai mulți invitați, nume de rezonanță în domeniul cinematografic.