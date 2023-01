Ambițioasele proiecte culturale ale Teatrului de Stat din Constanța pentru anul 2023

Adaptare modernă a unei povești antice, care se joacă simultan în patru limbi, spectacolul „Prometeu 22”, adaptare după Eschil, în regia lui Tompa Gabor (Erwin Șimșensohn regizor secund), a avut premiera națională la Cluj, pe 1 iulie 2022, după care, în luna octombrie, în Slovenia, la Ljubliana, s-a jucat în șapte seri consecutiv.





Premiera de la Constanța va avea loc în datele de 26 și 27 ianuarie, în sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, care a fost închiriată pentru această ocazie.













La Constanța s-ar putea reînvia tradiția festivalurilor de teatru de studio



Asupra acestui eveniment important pentru viața culturală a Constanței vom mai reveni în edițiile viitoare.

Luni, 16 ianuarie, în cadrul unei întâlniri cu presa constănțeană, directorul Teatrului de Stat, Erwin Șimșensohn, a împărtășit dorința ca anul acesta să fie scoase în luminile rampei o serie de premiere, din dorința conturării unui repertoriu cât mai diversificat, în sensul în care să existe și comedii de public, dar să și spectacole cu teme importante. „Spre exemplu, un spectacol pe care îl facem în primăvară tratează, de fapt, cenzura din teatru. Despre cum directorii cenzurează spectacole. Eu am crezut că fac o glumă cei care mi-au propus. Este un text nou, original, scris acum. Titlul de lucru este «Cine a adus fasciștii în teatru», dar încă ne gândim dacă acesta este titlul cu care vom ieși la public. Mi s-a părut interesant să le las libertatea unei tinere regizoare și unui tânăr dramaturg – Elena Morar și Gabriel Sandu – să aibă libertatea de a veni într-un teatru public și să facă un spectacol despre cenzura din teatru. Mi-a plăcut curajul lor și am spus că merită această provocare”, a declarat Erwin Șimșensohn.





De asemenea, regizoarea Teatrului de Stat Diana Mititelu, care are în repertoriu „Jocuri din curtea din spate” și „Îndoiala”, va face anul acesta un spectacol pe un text clasic al dramaturgiei universale – „Casa Bernardei Alba” de Garcia Lorca.





Același director speră să fie finalizat un proiect început de ceva timp, care s-a oprit în momentul în care nu a mai existat sală. Este vorba despre proiectul muzical „Insula”, realizat de Ada Milea.











De asemenea, am mai aflat că și în vara 2023 va exista o nouă Stagiune Estivală, poate nu neapărat tot la fel de lungă. „Încă nu avem structura foarte clară, dar important este că va exista. Am discutat deja la Consiliul Județean, avem sprijinul financiar, foarte important în materializarea proiectelor noastre. Oricât de mult am munci noi, dacă nu aveam la dispoziție bugetele alocate, nu am fi realizat atâtea. Recunosc că sunt mulți colegi directori de teatre din țară care au fost oarecum invidioși pentru sprijinul primit din partea autorităților constănțene, respectiv Consiliul Județean. Avem buget pentru toate premierele pe care ni le propunem și pentru evenimentele festivaliere”, a afirmat același director, adăugând că intenționează să mai organizeze un festival de teatru de studio. „Există foarte multe teatre în țară și în afară care produc spectacole special pentru acest tip de sală, absolut fabuloase. A existat un astfel de concept la Pitești, pentru o perioadă foarte lungă – Festivalul Internațional de Teatru de Studio, dar care nu mai există. Este o nișă complet liberă și cred că ar fi păcat ca, având această sală, să nu organizăm”, și-a exprimat speranța Erwin Șimșensohn, lansând chiar și o posibilă perioadă – luna martie.











Până atunci, însă, publicul constănțean va avea șansa de a fi martorul premierei unui spectacol-eveniment: „Prometeu 22”, o coproducție internațională a Teatrului Maghiar de Stat Cluj, SNT Drama Ljubljana și Teatrului de Stat Constanța.