În aceste momente, la restaurantul The View de pe faleza Cazinoului din Constanța are loc o conferință de presă în cadrul căreia organizatorii festivalului Neversea vor anunța artiștii și surprizele de care vor avea parte în această vară constantenii si turistii, în perioada 4-7 iulie.







Potrivit organizatorilor, anul acesta Neversea are o noua poveste, devine The Queen of Festivals și prezintă o infuzie de energie feminină.







Aceștia spun că în 2024 nu este vorba despre un rebranding, ci este vorba despre evoluţie, cu muzică pentru toată lumea.







Pentru anul acesta organizatorii şi-au propus să aibă cât mai multă energie feminină pe scenă, pe fiecare dintre acestea urmând a evolua femei, în fiecare seară a festivalului.







Alina Eremia este una dintre artistele care va urca în iulie pe scena Neversea. Prezentă la conferinţa de presă, artista a declarat că va pregăti ceva special pentru public, cu totul deosebit.







Imnul Neversea este o melodie a Innei. Primii artişti care vor evolua pe scenă sunt: Maluma, Nick Carter, Steve Aoki, G-eazy, Gormondar, Sofi Tukker.







Organizatorii au anunţat că vor amenajate patru scene. Pe fiecare dintre ele va evolua cel puţin o artistă.







"Sunt mai puţine scene, pentru că ne uităm şi ce anume cer fanii. I-am întrebat la ce scene vor să meargă, am vorbit cu ei, ne-am conformat dorinţelor lor", a declarat Ioana Chereji.







Vor exista brăţări speciale pentru majoritatea, pentru a nu se putea cumpăra alcool. Se estimează că anul acesta se vor cheltui 10 milioane de euro, acesta este bugetul.







Peste 2000 de forţe de ordine vor fi prezente la festival, pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentului.







De astăzi, constănţenii şi tinerii sub 25 de ani beneficiază de o ofertă, mai exact preţuri cu discount.







Până acum au fost vândute 25.000 de abonamente, pentru ediţia Neversea din acest an.







Sunt aşteptate 70.000 de persoane.







Festivalul se va deschide zilnic la ora 16.00 şi se va închide la răsăritul soarelui.