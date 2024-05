Voluntariatul la festival, o experiență inedită: "Nu simți că muncești"

Organizatorii festivalului Neversea au anunțat, recent, că sunt în căutarea a peste 1.000 de voluntari care să li se alăture în cea de-a șasea călătorie de la malul Mării Negre.





Această experiență oferă o perspectivă unică asupra muncii din spatele unui eveniment de amploarea Neversea și oferă oportunitatea de a învăța și de a colabora cu profesioniști din industria muzicală, dar și a evenimentelor.







Voluntari la „cel mai mare festival de pe o plajă din Europa”





Odată cu venirea verii, tinerii au ocazia să își transforme vacanța într-una de neuitat. Fiecare experiență în materie de voluntariat este unică, dar pentru tinerii care au ales să fie voluntari la un festival de muzică electronică, a fost ceva mai mult decât special, a fost o călătorie plină de descoperiri, conexiuni și împliniri personale.





De la ajutorul în organizarea logistică, la asistența oferită publicului și susținerea echipelor artistice și tehnice, fiecare voluntar aduce cu el un strop unic de energie și entuziasm.





Dacă ne gândim la avantajele pe care tinerii le pot avea fiind voluntari la un festival de muzică electronică, acestea sunt numeroase. Tinerii vor fi instruiți cu câteva zile înainte de începerea festivalului în legătură cu activitățile pe care le vor face, vor avea accesul gratuit pentru intrarea în festival, vor primi apă și mâncare, dar și o sumă de bani pe care o pot cheltui în cadrul evenimentului și, nu în ultimul rând, vor avea ocazia de a cunoaște persoane publice fie din domeniul muzical, fie din social media.





Miruna A., în vârstă de 16 ani, a fost selectată ca voluntar pentru festivalul de la malul mării, Neversea, pe departamentul acreditări. Ea se declară entuziasmată și nerăbdătoare pentru tot ceea ce urmează să experimenteze.





„Mă gândeam de mult timp să fac acest pas și acum sunt foarte încântată. Prietenii mei au mai fost voluntari în cadrul mai multor festivaluri și mi-au recomandat să încerc și eu. Sunt o persoană destul de timidă, însă cred că toate emoțiile vor dispărea în momentul în care voi păși pe nisip. Abia aștept să văd cum este experiența de voluntar. Părinții mei au fost de acord să mă înscriu”, a spus ea.











Ionuț O., acum student, povestește și el despre experiența pe care a avut-o ca voluntar la festivalul Neversea.



„A fost ceva inedit. Am și muncit, dar m-am și distrat. Am cunoscut foarte multe vedete, am făcut poze, am fost la artiștii mei preferați și am reușit să mă dezvolt foarte mult. Nu m-am așteptat deloc să fie așa de frumoasă experiența. Aveam 18 ani când am fost pentru prima dată voluntar și le recomand tuturor tinerilor să se înscrie ca voluntari, vor avea parte numai de beneficii”, declară el.







Ștefania R., studentă în București, povestește despre experiențele sale ca voluntar la mai multe festivaluri de muzică.



„Este o energie electrizantă, nici nu simți că muncești. Organizatorii au grijă de fiecare voluntar, am primit apă, mâncare și chiar bani pentru a avea ce cheltui când plecăm să ne distrăm la festival. Te dezvolți enorm, cunoști foarte multă lume și înveți cum să te descurci singur. Le recomand tuturor tinerilor să încerce să fie voluntari la evenimente de genul acesta, nu vor regreta”, spune ea.





Cine își dorește să trăiască o astfel de experiență și să facă parte, de exemplu, din echipa voluntarilor festivalului Neversea trebuie să aibă între 16 și 35 de ani, iar perioada de recrutare are loc până pe 15 mai.





Experiența voluntariatului la marile festivaluri nu se rezumă doar la beneficii sau la munca depusă, ci este despre experiență, despre conexiunile pe care le putem face și despre bucuria de a face parte dintr-un astfel de proiect.





Voluntariatul la marile festivaluri a devenit din ce în ce mai popular, tocmai datorită experiențelor unice pe care tinerii ajung să le trăiască la un astfel de eveniment. În plus, voluntariatul la festivaluri devine o modalitate excelentă de a construi relații sociale și de a cunoaște oameni noi.