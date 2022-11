Ateliere de bandă desenată la Muzeul de Istorie din Constanța, cu participarea unor reputați specialiști

În zilele de 3-4 noiembrie 2022, în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) se vor desfășura ateliere de bandă desenată, conduse de reputați specialiști în domeniu. Astfel, președintele Asociației Bedefililor din România, istoricul și criticul Dodo Niță va face o introducere în istoria și arta benzii desenate din România cu prezentarea tehnicilor de lucru, a limbajului și narativității firului povestitor, în timp ce cunoscutul autor de benzi desenate Octav Ungureanu, cu o activitate de peste 10 ani de ilustrator, editor, traducător si organizator de evenimente pe scena de benzi desenate le va dezvălui tinerilor participanți câteva dintre tainele acestei arte.Sub îndrumarea profesorilor coordonatori, la eveniment vor participa elevi ai claselor de arte din cadrul Școlii Gimnaziale nr.39 “Nicolae Tonitza” Constanța, respectiv elevi ai claselor de profil grafic din cadrul Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța, școli partenere în cadrul evenimentului. Atelierele de benzi desenate sunt organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța ca parte integrantă a unui amplu proiect cultural cu co-finanțare nerambursabilă AFCN P1943/04.07.2022 “Istorii pontice în benzi desenate”, derulat în perioada iulie-noiembrie 2022, de către instituția noastră în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie Brașov și Asociația Bedefililor din România, și are ca scop ca scop apropierea copiilor și tinerilor de istoria locală, prin intermediul artei benzilor desenate și a tehnicilor de lucru specifice ei.Elevii participanți vor avea ocazie să se întâlnească, în preambulul acestei manifestări, cu doi tineri artiști locali, care prin activitatea lor și-au construit deja o carieră artistică și un brand. Este vorba de Vlad Minculescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, care în ultimii patru ani și-a dezvoltat talentul în stilul creațiilor artistice doodle art, mai cunoscut pe platformele media sub numele „art_quil” (www.instagram.com/art_quil/), precum și de Luca Siea “Lukrt”, elev în clasa a VII-a la Liceul Ovidius Constanța, care a dezvoltat o linie de creație de produse personalizate (tricouri, hanorace, postere, stickere, etc.) pe baza creaților sale artistice ce au în centrul atenției diferite personaje imaginare dar și creații doodle art.(www.lukrt.ro) Povestea de succes a celor doi tineri artiști și antreprenori, precum și schimbul de idei cu invitații atelierelor de benzi desenate vor permite elevilor participanți o apropiere inedită de artă, de istorie și de provocările creațiilor artistice.