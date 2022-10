Muzeografi constănțeni, la Conferinţa ştiinţifico-practică „Arheologia Mării Negre ca factor în turismul cultural”

În perioada 10-12 octombrie 2022, s-au desfășurat la Nessebar (Bulgaria) lucrările conferinței „Arheologia Mării Negre ca factor în turismul cultural”, parte a activităților din cadrul proiectului BSB 867 Black Sea Archaeology, History and Culture Portal – ARHICUP. În cadrul acesteia au fost prezentate, de reprezentanții celor trei parteneri ai proiectului, lucrări cu teme privind rolul femeii în arheologia Mării Negre și importanța și integrarea cercetării arheologice în cadrul turismului cultural din regiunea Mării Negre.Din partea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (PP2) au fost prezentate două lucrări, care au scos în evidență viitorul rutelor culturale comune și contribuțiile importante aduse cercetării arheologice de doamne ale arheologiei românești, după cum urmează: drd. Cristian Cealera, dr. Cristina Talmațchi, Contribuții ale unor femei din România la dezvoltarea și promovarea arheologiei în vestul Mării Negre; dr. Aurel Mototolea, dr. Ana Cristina Hamat, dr. Ștefan Georgescu, Trasee culturale pe malul Mării Negre. Studiu de caz: siturile arheologice de la Nessebar la Sulina.Evenimentul a fost organizat de Municipalitatea Nessebar (lider de proiect), invitații fiind reprezentanți ai celor două instituții partenere, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (PP2) și Muzeul Național de Istorie a Moldovei (PP3), și ai grupurilor țintă. Lucrările prezentate vor fi încărcate pe web portal-ul proiectului, aflat în dezvoltare.Panelul practic al conferinței a inclus schimbul de experiență, schimbul de bune practici și idei. S-a menționat rolul tehnologiilor moderne și oportunitățile pe care acestea le oferă pentru buna gestionare a resurselor turistice. În discuția privind relația arheologiei cu dezvoltarea turismului cultural în regiunea Mării Negre, s-a remarcat că conținutul accesibil digital este un mijloc de promovare a siturilor într-un mod nou, dar nu ar putea înlocui vizitele la fața locului. Digitalizarea nu este doar o metodă de documentare și conservare a valorilor culturale, ci și o modalitate prin care siturile istorice se încadrează în modelul mai larg al marketingului de succes al destinației. Aceasta este o garanție pentru dezvoltarea durabilă a turismului local.În discursurile finale ale partenerilor, s-a remarcat semnificația pozitivă a implementării proiectului și speranța unei viitoare cooperări comune.Proiectul BSB 867 Black Sea Archaeology, History and Culture Portal (Portalul Arheologiei, Istoriei și Culturii Mării Negre) - ARHICUP este finanțat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră în cadrul Instrumentului European de Vecinătate „Bazinul Mării Negre 2014 – 2020”. Implementarea acestuia a debutat la 1 iunie 2020 și are o durată de 30 de luni, iar valoarea totală a proiectului este de 566 400 de euro, din care 85 440 de euro reprezintă bugetul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.Până la finalizarea web portal-ului, evoluția proiectului poate fi urmărită accesând web site-ul www.arhicup.com