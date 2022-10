Moscheea "Carol I", afectată de trecerea timpului. "Încercăm să obţinem fonduri europene pentru reabilitarea ei"

Deşi în urmă cu foarte mulţi ani s-a procedat la refacerea întregului monument şi în timpul lucrărilor de restaurare i s-au adus acestuia o serie de alte îmbunătăţiri (pavajul curţii interioare cu piatră de Ruşchiţa şi marmură albă, introducerea tâmplăriei de stejar în loc de brad şi altele), timpul nu a iertat nimic şi, ca orice clădire, oricât de solidă ar fi ea, tot a degradat-o, în condiţiile în care Marea Moschee sau Moscheea „Carol”, cum i se mai spune, este un lăcaş de cult musulman, monument de arhitectură, construit între anii 1910 şi 1913.











Pe scurt, situaţia actuală a clădirii este neschimbată. Aşa cum aţi văzut-o anul trecut sau în urmă cu 2-3 ani, tot aşa arată şi acum. Trist, dar minunata noastră moschee are probleme serioase şi nu doar la fundaţie, ci şi în incinta ei.









Contactat telefonic, muftiul Iusuf Muurat a confirmat că moscheea se degradează pe zi ce trece, dar speră ca într-un viitor apropiat să o poată renova şi reabilita, pentru a-i reda strălucirea de altădată. „Până acum nu s-a făcut nimic pentru că nu sunt bani. Încercăm să facem un proiect pentru a obţine fonduri europene pentru reabilitarea ei”, ne-a declarat acesta. Între timp, Muftiatul Cultului Musulman face tot posibilul s-o conserve, aşa cum se poate.







Moscheea s-a ridicat pe locul fostei Geamii Mahmudia din anul 1822. Minaretul, construit în stil maur, are înălţimea de 47 metri, iar scara interioară numără 140 de trepte, până la locaşul muezinului, de unde în trecut se anunţa ora de rugăciune. Moscheea are o frumoasă pictură murală interioară, dar care acum este estompată şi are nevoie de restaurare şi ea. Un alt element care atrage atenţia asupra moscheii constănţene este minaretul înalt de 47 de metri, acesta putând fi observat chiar şi de pe mare. La toate acestea se adaugă superbul peisaj de la capătul celor 140 de trepte. Monumentul istoric şi de arhitectură a fost construit din iniţiativa regelui Carol I, în semn de omagiu pentru comunitatea musulmană locală. Edificiul reprezintă o îmbinare a stilului egipteano-bizantin cu elemente arhitecturale româneşti, la construirea căruia s-au folosit, pentru prima dată în România, betonul armat şi cărămida.





Nu există om care să fi ajuns vreodată prin zona Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa și să nu fi admirat, preţ de o secundă măcar, superba moschee, a cărei cupolă este vizibilă de la mare depărtare, la fel ca şi minaretul înalt de 40 de metri, cu 140 de trepte în spirală. Deşi este mult de urcat până sus, atât constănţenii, cât şi turiştii nu se lasă, se ambiţionează şi, treaptă cu treaptă, ei urcă până în vârf, pentru a putea admira întreaga panoramă a oraşului. Pentru cei care nu ştiu, construcţia la care facem referire are 460 m², suprafaţă pe care sunt dispuse curtea interioară, pronaosul, dar şi sala de rugăciune. Construcţia este de piatră şi cărămidă, excepţie făcând doar cupola şi minaretul, care sunt din beton armat. Vârfurile cupolei şi minaretul sunt acoperite de aramă aurită, iar pereţii interiori - ornamentaţi cu versete din Coran pe fonduri aurite. Aceasta nu este decât o scurtă descriere a moscheii, ea fiind extraordinar de frumoasă. Cum spuneam, însă, trecerea timpului şi-a pus din plin amprenta asupra sa, degradând-o încet-încet, piatră cu piatră.