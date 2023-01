Au început pregătirile pentru MASSIF 2023. Organizatorii au dezvăluit harta festivalului

Se apropie festivalul Massif, iar organizatorii au început pregătirile în Poiana Brașov pentru cel mai nou și așteptat eveniment al iernii. Prima ediție Massif va avea loc între 3 și 5 martie 2023, iar echipa aduce în premieră o producție specială pentru Poiana Brașov. Producția și amenajarea festivalului vor completa performance-urile live și show-urile surpriză ale artiștilor și DJ-ilor de pe cele 7 scene, indoor și outdoor, amplasate la baza pârtiei Bradu și la cele mai renumite apres-ski-uri din România, îndrăgite de pasionații de distracție extremă și munte: KUPA Apres-Ski Bar, NUBA Chalet și YAGER Chalet.Organizatorii așteaptă zilnic 12.000 de participanți, iubitori ai sporturilor de iarnă, ai muzicii, distracției, aventurii și experiențelor exclusiviste. Massif este un concept de festival nou și unic pentru Europa Centrală și de Est.Fanii se vor putea întâlni cu artiștii sau DJ-ii lor preferați pe pârtii, să ia micul dejun împreună în hotelurile din Poiana Brașov sau să fie surprinși de aparițiile lor speciale la una dintre scenele de la apres-ski-uri sau la afterparty.O scenă principală și două scene secundare, amplasate lângă centrul de agrement din Poiana BrașovPentru prima ediție Massif vor fi amplasate 7 scene: 3 lângă centrul de agrement din Poiana Brașov, 3 în parteneriat cu apres-ski-urile din Poiană și o scenă de afterparty în stațiune, cu program special și invitați surpriză.Fiecare scenă are stiluri de muzică diferite, propriul concept și design. Unii artiști vor îmbina mai multe genuri și vor crea mixuri eclectice de neuitat. Fanii se vor bucura de experiențe muzicale unice la prima ediție Massif, în timp ce urcă sau coboară de pe pârtie și își aleg locul preferat de petrecere.1. Mainstage-ul festivalului va fi în aer liber, lângă centrul de agrement din Poiana Brașov. Dimitri Vegas, MATTN, Nicky Romero, Quintino, Kadebostany, Inna, Delia, Grasu XXL, Dirty Nano, B.U.G. Mafia, Pascal Junior și Killa Fonic se numără printre artiștii care vor face show-uri pe mainstage.2. La baza pârtiei, organizatorii vor crea și o scenă indoor, G.O.A.T. (Greatest of All Time), pentru cei care vor să se bucure de cele mai mari hituri din istoria muzicii, de mixuri noi și inedite. Pe lângă decorul tematic, fanii vor primi aici și selecții muzicale speciale, ce redau atmosfera anilor ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 și 2000, și hituri din prezent. Mai mult decât atât, această scenă va găzdui artiști din diverse genuri muzicale, care vor crea fusion-uri între hip-hop, trap, pop, rock, muzică electronică și folclor autentic. Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu, Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor, David Ciente și DJ-i români pregătesc surprize pentru primele lor show-uri la Massif.3. Retro Fantesia, a treia scenă de la baza pârtiei Bradu, le aduce fanilor cele mai fine mixuri și remixuri retro. DJ-i români se vor juca pe această scenă cu cele mai cunoscute piese rock, pop și dance ale anilor ‘90 și 2000. Retro Fantesia este un concept creat de UNTOLD și este una dintre cele mai îndrăgite scene ale festivalului din Cluj-Napoca, care adună timp de 4 zile și 4 nopți zeci de mii de fani.TAKE-OVER MASSIF LA APRES-SKI-URILE DIN POIANA BRAȘOV: NUBA BEMASSIF CHALET, YAGER BEMASSIF CHALET ȘI KUPA BEMASSIFTrei dintre cele mai cunoscute apres-ski-uri din România vor găzdui scene Massif. În fiecare zi, de la prânz la miezul nopții, vor fi petreceri unice la Nuba BeMassif Chalet, Yager BeMassif Chalet și Kupa BeMassif. Fie că vor o pauză de la turele de ski sau snowboard, ca să se încarce cu o doză de muzică, distracție și adrenalină, fie că vin direct pregătiți de party, fanii acestor scene vor găsi la apres-ski-uri pe-trecerile perfecte la înălțime.Massif va avea și o scenă dedicată afterparty-urilor, denumită K2 Alpin. Aceasta va fi în Poiana Brașov, la fostul local Favorit, care va fi reamenajat. Organizatorii pregătesc un design special și un line-up surpriză.Abonamentele pentru prima ediție Massif sunt disponibile pe site-ul bemassif.com. Prețurile pornesc de la 79 euro plus taxe General Access și urcă până la 250 euro plus taxe pentru VIP. Tot pe site-ul festivalului, fanii găsesc și cazare în Poiana Brașov pentru perioada evenimentului. Peste 100 de artiști, trupe și DJ-i vor urca pe scenele Massif între 3 și 5 martie.