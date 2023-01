Opțiuni de cazare la cele mai mari festivaluri de muzică: UNTOLD, NEVERSEA și MASSIF 2023

Creatorii UNTOLD Universe vin cu opțiuni de cazare pentru fanii celor 3 mari festivaluri de muzică pe care le organizează: Massif – în Poiana Brașov, între 3 și 5 martie, Neversea – în Constanța, între 6 și 9 iulie, și UNTOLD – în Cluj-Napoca, între 3 și 6 august. Cei care încă nu și-au luat cazare, pentru cele mai mari și așteptate festivaluri din România și nu numai, au la dispoziție mai multe hoteluri, disponibile pe site-ul fiecărui eveniment - Massif, Neversea și UNTOLD.Fanii Massif se pot caza în aceleași hoteluri cu headlinerii festivalului, vedetele și influencerii care vor participa la cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte, din România și din Europa. Pe lângă artiști și celebrități, la aceste unități de cazare, Ana Hotels Sport and Spa, Ana Hotels Bradul și Grand Hotel Teleferic, organizatorii Massif fac un takeover, astfel că aici vor avea loc diverse activări și activități zilnice, care vor fi doze bune de distracție și pregătire pentru festival. Cei care doresc să stea în aceste hoteluri de 4 stele pot scana codurile QR din fiecare recepție și primesc un discount de 20% la abonamentul pentru festival.În toată Poiana Brașov sunt disponibile mai multe hoteluri de 3 și 4 stele pentru cei care vin la Massif, iar prețurile pornesc de la 415 euro de persoană în cameră dublă. Mai sunt mai puțin de două luni până la eveniment, astfel că fanii ar trebui să se grăbească să își rezerve camerele, pentru că se ocupă tot mai rapid.La fel este și pentru Neversea. Cu gândul la vară, mare și soare, mii de fani ai celui mai mare festival de muzică de la malul Mării Negre și-au asigurat deja cazarea. Pe site-ul festivalului, sunt disponibile hoteluri în Constanța și Mamaia, cu prețuri care pornesc de la 297 euro de persoană, pentru 4 nopți.În Cluj-Napoca, pentru festivalul UNTOLD, fanii găsesc mai multe opțiuni de cazare – fie în hoteluri, fie în căminele studențești din oraș. UNTOLD este cel mai mare festival din România și unul dintre cele mai mari din lume și atrage anual peste 360.000 de participanți naționali și internaționali, astfel că este o adevărată goană după cazări, iar prețurile cresc pe măsură ce trece timpul.Căminul Universității Tehnice (UTCN 5) are camere confort pentru 4 persoane, iar un sejur de 4 nopți pornește de la 150 de euro de persoană. În curând vor fi disponibile și camere în căminul Universității Babeș - Bolyai (UBB - Economica).Pentru hotelurile din Cluj-Napoca, care sunt pe site-ul UNTOLD, prețurile sunt următoarele:• Hoteluri 3 stele: de la 325 de euro de persoană pentru un sejur de 4 nopți• Hoteluri 4 stele: de la 400 de euro de persoană pentru un sejur de 4 nopți• Hoteluri de 5 stele: de la 485 de euro de persoană pentru un sejur de 4 nopțiȘi în acest an, hotelul Radisson va face parte din festivalul UNTOLD și va deveni unul tematic, cu experiențe VIP, petreceri exclusiviste și experiențe unice. Cei care se cazează aici pot vedea mainstage-ul, dar și alte locuri din festival direct din camera de hotel.Abonamentele la UNTOLD, Neversea și Massif sunt la vânzare pe site-ul fiecărui festival. Fanii pot achiziționa și un pachet special care le oferă General Access la toate cele 3 festivaluri, la un preț special, de 299 euro + taxe. Astfel, cumpărătorii economisesc 309 euro + taxe din prețul final al abonamentelor. Acest combo pack unic poate fi achiziționat de pe Massif, Neversea sau UNTOLD.