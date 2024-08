Calvarul extinderii Grădiniței "Lumea poveștilor", la final? "Avem foarte mulți copii care rămân pe dinafară"

Din aprilie 2022, de când a fost numită director al Grădiniței cu Program Prelungit „Lumea poveștilor”, prof. Steluța Negură a demarat formalitățile pentru rezolvarea situației care trenează de peste 16 ani la corpul extindere ridicat și nefinalizat din spatele instituției. „A trebuit să luăm totul de la capăt, în conformitate cu legislația actuală. Am refăcut cadastrul, prin Topominiera, am depus la SPIT documentele pentru intabulare. Angajații de la cadastru sunt în faza de OCPI și au nevoie de proiectările aprobate anul acesta. Am mai depus documentație pentru obiectivul de investiții extindere la Serviciul de proiectare, structură de rezistență, reabilitare, la Serviciul de proiectare instalații sanitare, instalații de limitare stingere a incendiilor și la Serviciul de proiectare instalații electrice și avertizare incendiu. Când vor fi gata aceste hârtii se finalizează serviciile de proiectare. În maxim o lună și jumătate proiectantul ne dă proiectul final și de-abia după aceea, cu toate avizele la zi, putem depune documentația pentru finanțarea lucrării. Eu zic că suntem pe un făgaș bun, ținând cont de faptul că această clădire se află în această situație din 2008. Ani în care nu s-a mișcat nimic și nu se știa de ce nu se întâmplă nimic. Aveam să descoperim că, de fapt, clădirea nu era intabulată, era rămasă a nimănui. Am luat legătura și cu proiectantul din 2008 și a răspuns pozitiv, afirmând că este un obiectiv pe care își dorește să-l vadă terminat. Dânsul se ocupă de actualizarea proiectului și de toate avizele”, declara, la finele anului școlar trecut, prof. Steluța Negură. Convinsă fiind că această clădire ar fi de un imens ajutor locuitorilor cartierului pe care-l deservește, pentru că, odată cu preluarea creșei, foarte mulți copii nu au mai putut fi înscriși la grupa mică. „Nici pe cei de la creșă nu i-am putut primi pe toți, pentru că nu am avem spațiu. De aceea ne-am și mobilizat, dar și am primit sprijin de peste tot. În acest corp nou de clădire am putea primi patru grupe de copii preşcolari, clasele fiind proiectate foarte mari”, a mai adăugat același manager.











Așteptăm cu interes să fim invitați la inaugurare! Dar suntem convinși că până atunci vom mai avea ocazia să scriem despre etapele pe care le va traversa această extindere atât de necesară învățământului constănțean, care ar putea constitui o premieră post-decembristă. De 35 de ani nu s-a inaugurat nicio construcție nouă pentru învățământul din municipiu!