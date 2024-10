Cartea săptămânii – "Biblioteca de la miezul nopții", de Matt Hai

Undeva, la marginea universului, există o bibliotecă infinită de cărți, iar fiecare poveste din ele provine dintr-o altă realitate. Una spune povestea vieții tale așa cum e, alta spune povestea vieții tale așa cum ar fi fost dacă ai fi luat altă decizie într-un anumit moment. Toți ne întrebăm mereu cum ar fi putut să fie viețile noastre. Dar dacă am găsi răspunsul într-o bibliotecă?



Atunci când Nora ajunge în această bibliotecă, are șansa să îndrepte lucrurile – o viață plină de durere și de regrete. Are ocazia să facă totul altfel și să-și dea seama cum ar putea avea viața perfectă. Dar lucrurile nu sunt tocmai cum și le imaginează ea… Curând, alegerile pe care le face o pun într-un pericol iminent.





Înainte să expire timpul, trebuie să răspundă la o singură întrebare: care e cea mai bună cale de a-ți trăi viața?



Matt Haig este autorul mai multor volume foarte bine primite de către public, precum bestsellerul Biblioteca de la Miezul Nopții (Nemira, 2022), Cartea alinării (Nemira, 2021), Gânduri de pe o planetă nervoasă (Nemira, 2019), Câteva motive să iubești viața (Nemira, 2018), Cum să oprești timpul (Nemira, 2018, 2023) sau Umanii (Nemira, 2016, 2021).





Ca autor de cărți pentru copii și adolescenți, a câștigat Blue Peter Book Award, Smarties Book Prize și a fost nominalizat de trei ori la Medalia Carnegie.





În România au mai apărut, la Editura Nemi, volumele pentru copii Un băiat numit Crăciun (2016), Fetița care a salvat Crăciunul (2017) și Eu și Moș Crăciun (2018).





Cărțile lui au fost traduse în peste 40 de limbi.





O singură bibliotecă. O infinitate de vieți. Care e cea mai bună?