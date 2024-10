Concerte și spectacole pentru toate gusturile, în acest weekend, la Constanța

Prezent vara trecută la majoritatea festivalurilor mari din România (Neversea, Saga, Beach Please, Untold) - Satoshi este un interpret din Republica Moldova pe care l-ați putea cunoaște pentru piesele «Căștile mele», «Mama mi-a spus» și «N-avem scuze» din live-ul său de la Urbanist Session sau pentru colaborările cu Carla's Dreams pe piesa «Noapte pe la 3» și cu Irina Rimes pe «Bate, vântule».





Live în formula cu band, Satoshi ar fi un amestec între Limp Bizkit, The Prodigy, Carla's Dreams și Maks Korzh. Programe lungi și o diversitate stilistică de la ritmuri drum n'bass până la balade romantice cu chitara acustică.





În deschidere: NEMAX - un tânăr artist din Republica Moldova care vine cu un program urban, plin de beaturi dubstep, trap și eurodance, cu refrene gălăgioase și intense.





Bilete (60 lei) în rețeaua iabilet.ro.



Show de comedie unic „Impro Comedy by The Fool"





Sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 21:00, la Harlequin by the Sea Constanța este programat un show de comedie unic „Impro Comedy by The Fool". Pregătește-te pentru o seară de neuitat, plină de râsete și surprize coordonate de MC-ul Delia Riciu. La finalul serii, doar unul dintre Cătălin Bordea, Micky Georgescu, Alex Cătănoiu și Geo Adrian va fi încoronat „Regele Improvizației", ales de public pentru cele mai amuzante și ingenioase momente.





Bilete (60 lei) în rețeaua iabilet.ro.



Stand-up comedy cu Oprea, Călina, Borândel și Trifănescu





Pregătiți-vă pentru o seară plină de râsete și amuzament alături de patru tineri comici plini de energie și entuziasm care duminică, 20 octombrie, de la ora 20:00, vin în Club Phoenix Constanța.





Oprea, Călina, Borândel și Trifănescu, cu toții în căutarea de a-și face un nume în lumea stand-up-ului, vă vor încânta cu observații amuzante și povestiri din viața lor cotidiană. Ce au în comun? Nimic. Tot ce se spune despre ei este că sunt atât de diferiți încât este imposibil să nu-ți placă nici măcar unul dintre ei.





Bilete în rețeaua iabilet.ro. Acces general – 37 lei. Oferta 3+1 – 28 lei.





Odată cu scăderea temperaturii din termometre, și evenimentele culturale se mută „indoor”, așa că fiți pe fază, se petrec lucruri.Aflat în turneul său SPORT, în care își propune să transforme fiecare concert într-un antrenament cardio, unde lumea uită de viața sa și se încarcă cu energie până la următorul concert, Satoshi ajunge duminică, 20 octombrie, de la ora 19, pe scena Clubului Doors.