Unde mergem la distracție. Iată ce concerte sunt în Club Doors

Au ajuns în top 100 pop pe iTunes și Amazon în Statele Unite, în topurile Shazam US Charts și US College Radio Charts, în top 50 single pop - Amazon în SUA. Au fost incluși în playlist-uri precum Best Of The Week, Future Hits și Global Shazam Discovery Top 50 pe Apple Music.





Muzica lor are o calitate cinematografică și o anumită atracție universală, după cum se poate observa cu ușurință din numeroasele colaborări pe care le-au avut de-a lungul anilor, fie că este vorba de fashion, advertising sau film.





Au căutat în mod constant să creeze experiențe captivante și memorabile pentru publicul lor. Fie că a fost vorba de mapping 3D, din 2011, holograme, în 2013 sau proiecții pe ecran transparent, spectacolul lor este o experiență atât vizuală, cât și audio.





Duminică, 3 martie, în același Club Doors, trupa Sarmalele Reci revine pe scenă.





Sâmbătă, 2 martie, Moonlight Breakfast, duo-ul românesc, stabilit în Austria din 2013, aduce în Club Doors un mix sofisticat de dream pop, cosmic disco, electro, nu-jazz și swing.