Cea mai de succes trupă rock, în concert în Club Doors

Sâmbătă, 20 ianuarie, de la ora 20,30, îndrăgita formație maramureșeană Dirty Shirt vine în concert în Constanța, într-un eveniment ce vine în sprijinul campaniei "Music for Autism".Dirty Shirt este incontestabil cea mai de succes trupă rock românească la nivel internațional. Dirty Shirt a continuat, până de curând, partea a doua a turneului de lansare a noului album „Get Your Dose Now”, material oferit publicului anul trecut. De asemenea, în 2023 a marcat aniversarea a zece ani de la apariția albumului „Freak Show”, astfel că programul concertistic de până acum a inclus și câteva show-uri speciale, cu un setlist ce a inclus majoritatea pieselor de pe acest album.Prețul unui bilet este de 100 lei, toate fondurile strânse se vor îndrepta către campania „Music for Autism”, prin care ne propunem demararea noilor proiecte din cadrul Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă Constanța (achiziționarea unor materiale didactice necesare terapiilor copiilor cu dizabilități) și reabilitarea terenului de sport din cadrul CȘEI „Maria Montessori” Constanța.