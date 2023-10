Concert caritabil VAMA, în Club Doors

Vineri, 20 octombrie, de la ora 20,30, în Club Doors, trupa VAMA susține un concert caritabil, în cadrul campaniei „Music for Autism”.Timp de unsprezece ani, nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. “Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K.(Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imre, The Model, Zdob și Zdub, Ionuț Micu & Adrian Naidin, Taxi, Phoenix, Provincialii, etc.Campania “Music for Autism”, un proiect început în 2012 cu scopul de a sprijini copiii cu autism și alte dizabilități, care s-a bucurat încă de la început de succes devenind astfel proiectul umanitar pe poziție fruntașă cu reușite nenumărate.Rolul acestei campanii este de a educa şi sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: “autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă - contact şi comunicare limitată cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.Beneficiarii Campaniei “Music for Autism”:Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori“ Constanţa, prin inaugurarea sălii și grădinii de stimulare senzorială, beneficiarii fiind aproximativ 150 de copii diagnosticaţi cu deficienţă mintală, tulburări din spectrul autist, deficienţe asociate etc.Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Delfinul” Constanţa, prin inaugurarea sălii de stimulare senzorială, beneficiarii fiind aproximativ 200 de copii diagnosticați cu deficiență mintală, tulburări din spectrul autist, deficiențe asociate etc.Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanţa prin realizarea unui un mini laborator de patiserie-cofetărie conform standardelor U.E., cu scopul de a facilita integrarea profesională şi sociala, beneficiarii find elevii cu nevoi educative special din cadrul centrului, și a unei săli de muzică pentru tinerii cu dizabilităţi, inaugurată în mai 2018 de către Viţa de Vie, Trooper şi Cristian Hrubaru. Școala outdoor Phoenix, inaugurată de Nicu Covaci (Phoenix) și Cargo, mai 2023.Fondurile asociației în această perioadă pandemică, au fost alocate pentru a achiziționa device-uri pentru a se desfășura într-un mod plăcut și realist activitățile didactice cu copiii cu dizabilități, și de asemenea s-a inaugurat prima grădină senzorială în incinta unui centru școlar la nivel național, în memoria lui Adrian Bărar, fondatorul trupei Cargo.Fiecare centru școlar este dotat prin campania „Music for Autism” cu videoproiector multifuncțional și sistem audio.Beneficiarii Campaniei “Music for Autism”: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori“ Constanţa, prin inaugurarea sălii și grădinii de stimulare senzorială, beneficiarii fiind aproximativ 150 de copii diagnosticaţi cu deficienţă mintală, tulburări din spectrul autist, deficienţe asociate etc. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Delfinul” Constanţa, prin inaugurarea sălii de stimulare senzorială, beneficiarii fiind aproximativ 200 de copii diagnosticați cu deficiență mintală, tulburări din spectrul autist, deficiențe asociate etc. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanţa prin realizarea unui un mini laborator de patiserie-cofetărie conform standardelor U.E., cu scopul de a facilita integrarea profesională şi sociala, beneficiarii find elevii cu nevoi educative special din cadrul centrului, și a unei săli de muzică pentru tinerii cu dizabilităţi, inaugurată în mai 2018 de către Viţa de Vie, Trooper şi Cristian Hrubaru. Școala outdoor Phoenix, inaugurată de Nicu Covaci (Phoenix) și Cargo, mai 2023.Fondurile asociației în această perioadă pandemică, au fost alocate pentru a achiziționa device-uri pentru a se desfășura într-un mod plăcut și realist activitățile didactice cu copiii cu dizabilități, și de asemenea s-a inaugurat prima grădină senzorială în incinta unui centru școlar la nivel național, în memoria lui Adrian Bărar, fondatorul trupei Cargo.Fiecare centru școlar este dotat prin campania „Music for Autism” cu videoproiector multifuncțional și sistem audio.