Concert caritabil susținut de trupele rock ale Liceului ”George Călinescu” în Club Doors

În perioada 15-26 mai 2023, comunitatea Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța s-a implicat, în campania de strângere de fonduri pentru copiii bolnavi de cancer, alături de fundația Dăruiește Aripi. În cadrul acestei campanii, a fost organizat un concert caritabil în clubul Doors în ultima zi a acțiunii, unde vedetele au fost cele două trupe ale liceului, Slayin’ Eyes și No Remorse.Evenimentul a atras câteva sute de spectatori, iar zecile de elevi care s-au ocupat cu promovarea concertului într-un interval de doar două săptămâni se pot mândri cu colectarea unei sume de peste 9000 lei, bani ce au fost direcționați în totalitate către copiii bolnavi de cancer care au nevoie de tratament la domiciliu. Prin amploarea sa, acest eveniment reprezintă o premieră pentru activitatea Liceului Teoretic George Călinescu, care s-a remarcat în nenumărate rânduri prin implicare în diferite cauze umanitare.„Sunt mândră de noi că am reușit să inspirăm atâția oameni să doneze pentru o cauză importantă și să aducem o fărâmă de speranță unor copii aflați în suferință”, spune Daria Pândici, solista trupei Slayin’ Eyes.„Am răspuns cu toată inima acestei provocări și am facut tot posibilul să convingem cât mai mulți oameni de marele bine pe care îl pot face cu atât de puțin”, mărturisește emoționată Ruxandra Vizitiu, voluntar în cadrul campaniei.„Ne mândrim cu faptul că pentru noi educația înseamnă mai mult decât lecții și ore. Elevii noștri ne-au ținut lecția umanității, reușind, prin prestația lor, să ne depășească toate așteptările” declară domnul profesor Vasile Mihăilă, directorul liceului.În urma impactului acestui eveniment, este foarte clar că astfel de acțiuni vor urma și în perioada următoare, elevii fiind motivați să se autodepășească și să arate că Liceul Teoretic George Călinescu este locul unde umanitatea definește activitatea de zi cu zi.„Mereu am crezut că muzica unește suflete și vindecă răni, iar acești copii au demonstrat că muzica într-adevăr poate face orice! Doresc să ajungem cât mai departe cu astfel de acțiuni și să inspirăm cât mai mulți oameni,” transmite doamna prof. dr. Iuliana Dode, directorul adjunct al liceului.