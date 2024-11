Cartea săptămânii – "Septembrie în Shiraz", de Dalia Sofer

Dalia Sofer este laureată a Whiting Writers’ Award, iar scrierile ei au apărut în publicațiile The New York Times Book Review, The Believer, Los Angeles Review of Books și nu numai.





Născută în Teheran, autoarea locuiește în New York City și predă la The City College of New York.





„Septembrie în Shīrāz”, debutul literar al Daliei Sofer, autoarea volumului „Omul timpului meu”, recent tradus în limba română, are toate calitățile unui roman pasionant. În acest univers captivant, personajele, de care te atașezi ușor, pun în discuție chestiuni esențiale: identitatea, alienarea, exilul și dragostea.





După revoluția iraniană din 1979, negustorul de bijuterii Isaac Amin este arestat și acuzat pe nedrept de spionaj în favoarea Mossad-ului, din cauza averii și a originii evreiești. Îngrozită de dispariția lui, familia sa trebuie să supraviețuiască în această nouă lume a cruzimii și a haosului, asistând neputincioasă la prăbușirea a tot ceea ce cunoscuse și iubise până atunci.





În vreme ce Isaac îndură terorile închisorii, iar soția sa îl caută cu disperare, copiii lui se confruntă cu înțelegerea noilor valori și perspectiva unei călătorii extrem de periculoase.





Dalia Sofer a debutat cu bestsellerul „Septembrie în Shīrāz”, pentru care a obținut PEN/Robert W. Bingham Prize. Volumul s-a numărat printre finalistele National Jewish Book Award, a figurat pe lista lungă pentru Orange Prize și pe cea de cărți notabile a The New York Times. Romanul a fost publicat în șaisprezece țări.