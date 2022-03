Cine ar fi crezut că lectura poate impresiona o comunitate? Hârșovenii au dovedit!

„Totul a pornit de la un pliant cu un târg caritabil de mărțișoare, pe care l-am primit de la doamna Elena Manea, director al Liceului Teoretic «Ioan Cotovu» împreună cu întrebarea «Putem face și noi?»”, povestește Georgiana Dimienescu, bibliotecar la Biblioteca „Duiliu Zamfirescu” din Hârșova.













„Am gândit acest târg ca un proiect educațional în parteneriat cu Liceul Teoretic «Ioan Cotovu», dar s-a dovedit a fi un proiect al comunității, un proiect prin care am reușit să repunem în drepturi «cartea» și «biblioteca», de a le aduce în atenția copiilor și a părinților, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaștere și visare fără de egal! Ajutorul tuturor persoanelor ne-a permis să ne atingem obiectivele! Bunătatea de care ați dat dovadă este adevărata reflectare a umanității și a dorinței dvs. de a ajuta comunitatea. Indiferent cât de mare sau mică a fost donația, aceasta arată dorința dvs. de a ajuta copiii să fie mai apropiați de lectură. Suntem binecuvântați că avem oameni de suflet conectați la noi. Vă mulțumim foarte mult că ați făcut parte din proiectul nostru!”, transmitea, la finalul târgului, reprezentantul bibliotecii hârșovene.







Un proiect educațional ce a coagulat comunitatea





După ce prof. Elena Manea a lansat „scânteia”, cei implicați s-au documentat dacă și în ce condiții pot organiza un târg cu vânzare și strângere de fonduri. Pentru că scopul era clar: achiziționarea de noi titluri pentru bibliotecă.





Iată cum povestește experiența unui târg de succes bibliotecar Georgiana Dimienescu: „Totul a plecat de la o idee și am avut alături oameni frumoși din oraș. Ne-am organizat repede. În ultima săptămână din februarie am organizat ateliere de creație pentru confecționarea de mărțișoare de către elevii liceului, însoțiți de cadrele didactice Corina Stoian, profesor de muzică, și de dna psiholog Corina Chiru. La final, elevii au donat bibliotecii mărțișoarele create, spre a fi vândute în cadrul târgului de primăvară. S-au alăturat inițiativei copii din oraș și doamna psiholog Ionelia Buriu Tucă, sub îndrumarea căreia au fost realizate mărțișoare tip quilling. De asemenea, și elevii Școlii gimnaziale Hârșova s-au oferit să se alăture proiectului, cu diferența că ei le-au creat în cadrul școlii și ni le-au adus spre vânzare. A fost impresionantă implicarea oamenilor, cărora doar le-am expus ideea și ni s-au alăturat”.











În weekendul dinaintea Mărțișorului, în Piața 1 Decembrie 1918 au fost instalate standurile și, în ciuda faptului că vremea nu a fost prea prietenoasă, au avut noroc să răspundă invitației organizatorilor de a cumpăra mărțișoare numeroși hârșoveni. „La sfârșitul activității, am reușit să strângem suma de 3.500 lei, din care am achiziționat doar cărți pentru copii. Am cotat și înregistrat 140 de volume, pe care le-am așezat la raft în secția de împrumut, și copiii se bucură deja de ele. Marea majoritate a cărților sunt cumpărate de la Editura Arth, iar când au aflat că acele titluri au fost achiziționate în urma unui târg de donații, ne-au făcut și dumnealor cadou câteva volume. Am gândit târgul de primăvară cu sloganul «Un mărțișor pentru o carte!», ca un proiect educațional în parteneriat cu Liceul Teoretic «Ioan Cotovu», dar s-a dovedit un proiect al comunității, un proiect prin care am reușit să aducem în prim plan cartea și plăcerea pentru lectură”, a conchis același interlocutor.





Și dacă pe timpul școlii adresabilitatea către bibliotecă este una sporadică, în timpul verii instituția este gazda a numeroase activități ce atrag în jur de 30-35 de copii pe zi, pentru că se organizează ateliere, dar și cinemateca de vacanță.





Așa se face că, la finele lunii februarie, în Piața 1 Decembrie 1918, la cortul Casei de Cultură Carsium Hârșova a avut loc târgul de primăvară cu scop caritabil „Un mărțișor pentru o carte”, eveniment cu un deosebit impact pentru comunitatea de pe malul Dunării.