Combaterea dependenței de internet, proiect european cu implicarea Universității ”Ovidius”

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a participat, recent, la Paris, Franța, la cea de-a doua întâlnire transnaţională organizată în cadrul proiectului Intercultural Collaboration Bridge to Decipher Internet Addiction (INTERBRIDGE), cod 2020-2-TR01-KA205-095423, finanțat cu 161.455 EUR prin Programul Erasmus Plus, informează conf. univ. dr. Denis Ibadula, directorul proiectului din partea UOC.Potrivit sursei citate, delegația Universității Ovidius din Constanța a prezentat detalii despre modul în care este implementat proiectul în cadrul UOC, aspectele tehnice legate de managementul acestuia, precum şi rezultatele studiilor referitoare la tema proiectului, care au fost efectuate în rândul studenţilor constănţeni.„Dependența de internet, evidențiată de utilizarea disproporționată și necontrolată a dispozitivelor electronice, a apărut recent ca o problemă comună pentru toate grupele de vârstă. Împreună cu participanții din diferite țări și medii culturale ne propunem, în cadrul acestui proiect, să examinăm riscurile dependenței de internet în contextul mediului social, al rețelelor de interacțiune și să găsim soluții de combatere a acesteia”, a precizat conf. univ. dr. Denis Ibadula.De asemenea, la întâlnirea de la Paris a fost planificată organizarea unui eveniment de învățare, predare și formare, în cadrul căruia vor fi identificate modalități de integrare a soluțiilor pentru prevenirea dependenței de internet în cursurile instituțiilor de învățământ superior. Evenimentul este programat să aibă loc în această vară, în Turcia, la Universitatea Mardin Artuklu.Proiectul Intercultural Collaboration Bridge to Decipher Internet Addiction (INTERBRIDGE), cod 2020-2-TR01-KA205-095423, este implementat în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2022, în cadrul unui consorțiu format din șapte instituții, al cărui lider este Eskişehir Umut Mucadele ve Uyum Derneği (Turcia). Ceilalţi parteneri instituţionali sunt: Universitatea Ovidius din Constanţa (România), Ankara Youth Club (Turcia), NGO Veikiam.Lt (Lituania), Universitatea Mardin Artuklu (Turcia), Solution: Solidarité & Inclusion (Franţa) şi Fark Grup Eğitim Danışmanlık Turizm Araştırma Organizasyon ve Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi (Turcia). Obiectivul proiectului îl reprezintă sensibilizarea tinerilor asupra pericolelor dependenței de internet şi stabilirea unor relații instituționale pe termen lung între comunitățile academice şi ONG-uri pentru explorarea interactivă a aspectelor acestei probleme atât de complexe.