De la ora 11 intră în grevă de avertisment și universitarii

Învăţământul superior de stat intră de astăzi, 22 mai, în grevă de avertisment sau de solidaritate, a anunţat duminică, 21 mai, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater", Anton Hadăr, care a adăugat că aproape 10.000 de salariaţi vor fi în grevă timp de două ore, conform stiri.tvr.ro."De mâine, de la ora 11:00 până la ora 13:00, va fi organizată grevă de avertisment sau de solidaritate, depinde de fiecare în parte cum a hotărât. Vor fi aproape 10.000 de salariaţi în grevă. Noi declanşăm conflict împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului, aşa prevede legea dialogului social. Nu este aceeaşi cauză ca la colegii noştri, ei intrând pe Contractul Colectiv de Muncă. Noi suntem cu un pas în urmă, dar evident că suntem împreună la toate evenimentele. Le-am prezentat în cifre ceea ce dorim noi. Practic, de la 2.400 lei, un debutant în viitoarea lege, ne-am dori să se apropie de 4.000 lei, aşa cum s-a discutat de atâtea ori, că va fi salariul mediu brut pe economie 6.789 luat în calcul, ceea ce înseamnă nici 4.000 lei valoare netă, iar pentru profesorii de final de carieră, undeva pe la 6.000 lei, de la 4.200 astăzi", a declarat Anton Hadăr, la finalul discuţiilor de la Palatul Victoria, citat de stiri.tvr.ro.Acesta a precizat că salariile pe care le cer sindicaliştii există deja în foarte multe instituţii ale statului, dar din păcate nu şi în Educaţie, deşi autorităţile îşi asumă că domeniul va fi un sector prioritar în noua lege a salarizării.„Ni s-a spus că atunci când vom discuta este foarte posibil să fim luaţi în seamă, dar nu am început să discutăm despre aceste salarii. Aceste propuneri sunt astăzi la Ministerul Muncii, care evident spune că nu poate să înceapă negocierile cu Educaţia pentru că nu a primit din alte părţi grile care să fie şi ele analizate. Se invocă faptul că Banca Mondială trebuie să analizeze şi în cazul nostru, al educaţiei, creşterile de salarii însă îşi asumă, aţi văzut şi veţi vedea şi un comunicat că educaţia va fi sector prioritar. Până una-alta, trebuie să găsim acel element de încredere şi nu noi, ci membrii de sindicat în aşa fel încât să şi putem să venim cu documente clare, cu cifre, cu declaraţii, analize, poate, de ce nu chiar cu legi scoase, că aşa va şi fi. Problema este ce facem până iese această lege care s-ar putea să fie aplicată, după părerea mea, de la 1 ianuarie 2024. Vor fi şase luni în care colegii noştri vor trăi tot cu 2.400 lei. Debutanţii să nu credeţi că sunt prea departe de cei de aici, tot aşa, sub 3.000 lei", a explicat Hadăr.Aproape toate universităţile din ţară vor intră luni în grevă de avertisment, între care au fost amintite Universitatea Politehnica din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' şi Universitatea Tehnică 'Gheorghe Asachi' din Iaşi, dar şi alte universităţi mai mici, respectiv "aproape toată harta ţării".„Evident va fi prima fază a grevei, adică grevă de avertisment sau grevă de solidaritate cu colegii din învăţământul preuniversitar. Noi am depus documentele noastre vineri la Guvern, trebuie să aibă o traiectorie pe care trebuie să o respectăm, pentru că există riscul ca atunci când faci documentele prost să fie declarată greva ilegală. Noi considerăm că prin cauza pe care am ales-o acolo, politicile economice şi sociale ale Guvernului, suntem în regulă. Greva de mâine e doar un început. Potrivit legii dialogului social, vor urma discuţii separate cu noi pentru că avem repet o altă cauză decât colegii din preuniversitar", a concluzionat preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater", Anton Hadăr.