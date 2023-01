GALERIE FOTO. Cum l-au omagiat pe Eminescu elevii de la Școala „Gheorghe Țițeica”

Aniversarea celor 173 de ani de la nașterea lui Eminescu a prilejuit colectivului de cadre didactice și de elevi din Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” derularea unor lecții dedicate „omului deplin al culturii românești”, așa cum îl numea Constantin Noica pe cel care a născut limba română literară și a înscris cultura noastră în patrimoniul universal.Cei mai mici dintre școlari, elevii Grădiniței cu orar normal „Hansel și Gretel”, structură a Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, au memorat două strofe din poezia „Somnoroase păsărele”, iar degețelele lor agile au lipit cu îndemânare hârtie colorată pentru a realiza un colaj prin care să ilustreze versurile acestei creații eminesciene aflate pe buzele oricărui copil de vârstă mică.Elevii claselor pregătitoare D și G, coordonați de prof.înv.primar Liliana Gogoașă și Raluca Vasile, au descoperit, prin joc, informații despre marele poet și au realizat lucrări plastice inspirate din poeziile sale, iar la final au recitat câteva versuri reprezentative și accesibile vârstei lor. Clasa pregătitoare E a demarat proiectul „Flori în grădina mea”, inițiat de prof.înv.primar Marioara Gospodin și derulat în parteneriat cu bibliotecara instituției, Anca Moșoiu, și cu elevii clasei a V-a E. Colegii mai mari le-au adus celor mici informații despre marele poet, le-au citit versuri eminesciene, i-au coordonat în completarea unei fișe de lucru și i-au îndrumat în rezolvarea puzzle-ului online creat de doamna bilbiotecară prin care li se dezvăluia poezia „Somnoroase păsărele ". De asemenea, ei au învățat poezia „Cu penetul ca sideful" și au colorat desenul specific versurilor, realizând un colaj.Ziua Culturii Naționale a însemnat, pentru elevii clasei I F, o activitate concepută de prof.înv.primar Nicoleta Zamfir, care a ales o prezentare powerpoint a vieții și operei marelui poet. Copiii au ascultat informații noi, au memorat și recitat versurile poeziei „Somnoroase păsărele” și au încercat un exercițiu de scriere prin completarea unor versuri lacunare. În plus, ei au realizat imaginea lebedei din poezie prin utilizarea conturului decupat al propriilor palme.Pentru elevii clasei a II-a E, aniversarea lui Mihai Eminescu a fost un prilej de îmbogățire a cunoștințelor prin aflarea unor informații biografice despre marele poet și despre opera sa. Ca niște veritabili actori, aceștia au recitat poezii sub supravegherea prof.înv.primar Florina Andreiescu cu care, la final, au improvizat o melodie și au cântat „Codrule, codrutule”, în echipe de 11 elevi. Este demn de admirație faptul că unii dintre ei au reușit să învețe întreaga poezie!Elevii clasei a III-a C au vizionat un material informativ și au redactat o pagină de ziar în care au notat ceea ce au reținut despre poetul național al românilor. Apoi, sub îndrumarea prof.înv.primar Lidia Ciortan, au distribuit ziarul creat în școală, ca niște veritabili ambasadori ai culturii române. „Natura în poezia eminesciană" a fost titlul activității coordonate de prof.înv.primar Alina Nedelcu la clasa a III-a E. Elevii au citit poezii având ca temă natura și au identificat elemente constante ale peisajelor eminesciene, după care au ilustrat în desene textele „Ce te legeni ...", „Somnoroase păsărele" și „Cu penetul ca sideful".Elevii clasei a IV-a A au participat la o oră de limba și literatura română aniversară, gândită de prof.înv.primar Anca Loredana Medeșan pentru a sărbători cei 173 de ani de la nașterea marelui poet. O abordare transdisciplinară a operei eminesciene a fost făcută prin recitări, interpretarea unor cântece ale căror versuri sunt cunoscute poezii ale Luceafărului, dar au vizionat și un material educativ despre viața și activitatea poetului. De asemenea, clasa a IV-a F a urmărit un filmuleț legat de marele poet, iar apoi, sub îndrumarea prof.înv.primar Cășuneanu-Păunescu Tamara-Lavinia, elevii au recitat poezii și au făcut un colaj de picturi.Eminescu a zâmbit din sfere înalte, de unde i-a privit cu drag pe copiii claselor a V-a E, a VI-a A, a VI-a D, a VII-a B, care au recitat cu multă dăruire versurile marelui poet. Implicare, patos, bucurie și respect...toate acestea i-au însoțit pe elevii implicați în concursul de recitări ,,Eternul Eminescu”, organizat de prof. Nicoleta Ivanov. Acest moment a fost preambulul pentru ca fiecare copil să nu uite că orice inimă de român adevărat ar trebui să vibreze la versurile „poetului nepereche”.Elevii clasei a VI-a E, coordonați de prof.dr. Veronica-Diana Hagi, au mers pe urmele documentelor pentru a descoperi ipostaza de îndrăgostit a lui Eminescu prin prisma altor texte decât poeziile sale. Ei au citit fragmente din corespondența poetului cu Veronica Micle, realizând cât de profund uman era poetul, cât de sincer și de dedicat iubitei sale. Bineînțeles, elevii de gimnaziu au realizat creații plastice cu tematică eminesciană, sub îndrumarea prof. Constantina Lepădatu.Prof. înv.primar Florentina Țigmeanu, directorul instituției constănțene, a declarat: „Nu avem voie nicio clipă să ne uităm valorile! Chiar dacă suntem toți prinși în vârtejul amețitor al treburilor zilnice, tinerii noștri trebuie să învețe că timpul se oprește în fața absolutului și a geniului, iar școala noastră cultivă frumosul, patriotismul și respectul față de cei care sunt stâlpii culturii naționale.”