GALERIE FOTO. Ziua Educației, prilej de experiențe inedite pentru elevii de la Școala „Gheorghe Țițeica”

În ciuda faptului că Ziua Internațională a Educației, celebrată în ziua de 5 octombrie, este, în mod oficial, zi liberă, cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica” au ales să muncească ... altfel, după cum informează prof. Veronica-Diana Hagi, consilier de imagine. Acestea nu se dezmint de la scopul lor cel mai important, educarea tinerei generații, crearea unei relații adevărate între școală și familie, respectiv cultivarea valorilor precum respectul față de dascăli, natură, cultură.În spiritul acestui crez profesional cu care comunitatea din jurul școlii constănțene este obișnuită, coordonatorii claselor primare și gimnaziale au organizat diferite activități extrașcolare prin care să serbeze educația, valorile, copilăria, prietenia.Dintre acestea, amintim acțiunea clasei a IV-a A , coordonată de prof. înv. primar Anca Medeșan, care a vizitat Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Elevii au vizionat un atractiv spectacol cu delfini și lei de mare, au admirat curajul, inteligența și creativitatea acestor animale marine și i-au aplaudat pe dresorii dedicați ai acestora. Apoi au continuat cu o vizită la Planetariu, unde au desfășurat cu ajutorul specialiștilor o lecție fascinantă despre spațiul cosmic.Alte clase, I A și I D, au explorat Grădina zoologică din București și o fermă din Pantelimon, pentru a înțelege diferența dintre animalele domestice și cele sălbatice, printr-o lecție deschisă în aer liber organizată de prof. înv. primar Gabriela Pisică și Mirela Cotoarbă. Tot capitala a fost punct de explorare și pentru elevii claselor a II-a B și a II-a F, care au desfășurat excursia cu titlul „Pe urmele dinozaurilor", la Grădina zoologică și la Muzeul Antipa, îndrumați fiind de prof. înv. primar Florina-Natalia Andreiescu și Rodica Urlă. Ochi curioși, chipuri uimite, zâmbete fericite, acestea au fost ingredientele zilei de descoperire a unor realități pe care copiii le știau doar din cărți.Clasa a IV-a E a sărbătorit Ziua Educației printr-o vizită la Institutul Național de Fizică a Materialelor, la Institutul Național de Științe Spațiale și la Muzeul Național al Literaturii Române. Pe drum s-au fixat cunoștințe despre geografie, observând mediul înconjurător. Copiii au fost atrași de experimente, au observat materiale prin microscopul optic și prin microscopul electronic. Cu ajutorul ochelarilor VR 3D, au putut observa planetele sistemului solar și au ascultat informații utile despre acestea. Au observat cum și de ce se formeaza aurora boreală, au vizionat cum se construiește o navetă spațială, iar la Muzeul Național al Literaturii Române au descoperit scriitori cunoscuți și necunoscuți, plecând spre casă mai bogați în cunoștințe, în sentimente și în experiențe ce vor rămâne amintiri frumoase de viață.Elevii clasei a III-a B au avut parte de o experiență inedită deoarece au vizitat sediul Guvernului României, într-o zi de muncă, ceea ce le-a dat ocazia să vadă cum se derulează o zi de lucru din viața unei instituții importante pentru țară. Împreună cu prof. înv. primar Neli Dimancea, ei au transmis un mesaj emoționant, acela că sunt crescuți cu înțelepciune în căldura familiei și a școlii în care educația este la plus infinit.Clasa a II-a D, îndrumată de prof. înv. primar Nuran Veli, a vizitat o gospodărie tradițională din satul Vișina, comuna Jurilovca, unde copiii au văzut cum se potcovește un cal și au învățat să preseze flori. După aceea, la cetatea Histria, a avut loc o minilecție de istorie, adaptată specificului vârstei elevilor care au plonjat în lumea antică prin puterea imaginației, stimulată atât de explicațiile primite, cât și de artefactele privite, atât de diferite de obiectele pe care ei le folosesc zi de zi.Elevii clasei a IV-a F au realizat, sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar Lavinia-Tamara Cășuneanu-Păunescu, machete diverse de Ziua Educației și și-au exprimat opinia despre importanța educației în viața lor, realizând, simbolic, copacul educației plecând de la întrebarea : Când auzi cuvântul educație, la ce te gândești prima dată?Clasele gimnaziale au aplicat și ele perfect dictonul horațian „Dulce et utile.”, îmbinând vizitele la muzee cu popasuri la locuri de joacă. Astfel, au explorat Muzeul Sportului din București clasele a VI-a A și a VI-a C care, mai târziu, au început joaca alături de clasele a V-a F, a VII-a D și E, a VIII-a C, sosite și ele după o lungă plimbare în Parcul Herăstrău. Profesoarele însoțitoare Cristina Dogaru, Marinela Koseoglu, Filiz Eiub, Georgeta Buzgaru și Mihaela Străjeru au fost uimite de pofta de joacă a elevilor mai mici și mai mari care, parcă, au regăsit în orele acelea bucuria din cea mai fragedă copilărie când jocul era totul, trăind alături de prieteni experiențe deosebite, de neuitat. Elevii claselor a V-a B, a VI-a E și a VII-a B au preferat o zi de cinema și de plimbare prin parc alături de dirigintele lor, Nicoleta Ivanov, Veronica Hagi și Marinica Târziu.Ziua Educației este, așadar, unul dintre momentele de sărbătoare care necesită o desfășurare mare de forțe, dar care are beneficii imense în formarea copiilor, căci toate experiențele pe care le oferim copiilor contribuie la o viitoare integrare optimă în societate. Lor li se deschide o perspectivă mai complexă asupra lumii, care le oferă oportunități și care îi așteaptă să o modeleze cu forța inimilor lor tinere, cu puterea ideilor noi, cu viziunea creativă asupra acesteia.