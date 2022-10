Impresionanta sumă strânsă la târgul de toamnă al Școlii nr. 16 va ajunge și la trei copii orfani

Prof. Simona Balteș, directorul acestei școli, ne mărturisea că nu se aștepta la o participare atât de numeroasă, cu toate că, după doi ani de pandemie, acest gen de evenimente au creat o așteptare. „Ele constituie o altfel de interacționare nu numai între elevi, dar și între cadrele didactice și copiii din bănci. De un real sprijin ne-a fost, însă, asociația de părinți, cu care avem o colaborare extraordinară și pe care o consider a treia mână a mea”, a adăugat aceeași directoare.











Și ca dovadă a succesului de care s-a bucurat această primă ediție post-pandemie a Târgului „Toamna în bucate”, Adrian Bolohan, președintele asociației de părinți a Școlii nr. 16, ne-a transmis că la final s-a strâns impresionanta sumă de 24.628 lei. Bani care, conform hotărârii consiliului de administrație al acestei unități, vor fi distribuiți către un copil orfan de ambii părinți (5.000 lei) și alți doi frați orfani de mamă (tot 5.000 lei), iar diferența rămasă, de 14.628 lei, va fi folosită pentru dotarea sălilor de sport ale școlii. „Este cea mai mare sumă strânsă de când organizăm târguri la Școala nr. 16, ceea ce nu poate decât să ne bucure, mai ales cu gândul la copiii către care se vor îndrepta acești bani”, ne-a declarat Adrian Bolohan.











La unul dintre aceste târguri, dar cu scop umanitar, am participat joi, 20 octombrie, în curtea Școlii Gimnaziale nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu”. Cu mult înainte de a fi dat startul, incinta a fost pur și simplu luată cu asalt de elevii dornici să guste din preparatele puse la vânzare de colegii lor. Mai ales că la ora 10.30 foamea le cam dădea târcoale. Și cu toate că se anunțase un târg la care se vor vinde dulcețuri, gemuri, compoturi și alte „minuni” de toamnă puse la conservat, pe mesele amenajate de mămici am descoperit cele mai diverse preparate, având ca ingrediente mai ales mere și dovleac. Din cele 38 de clase câte există la Școala nr. 16 în acest an școlar, doar opt nu s-au angrenat în acest târg, majoritatea fiind clase din anii terminali de gimnaziu.