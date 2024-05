IPS Teodosie: "Prin lumina Învierii se biruiește și întunericul, și răul, și moartea"

„Iată, ne pregătim de cea mai mare sărbătoare creștină. Învierea Domnului este sărbătoarea sărbătorilor. Este bucuria cea mai mare. La Învierea Domnului, lumina copleșește întunericul și viața învinge moartea. De aceea, în fiecare an, această sărbătoare ne-nnoiește. Trăirile sunt specifice fiecărui an, fiecare generație se bucură de această sărbătoare. Avem oameni noi în fiecare an, copiii care cresc și înțeleg rostul acestei sărbători. Sărbătoarea a fost pregătită, ca în fiecare an, de o perioadă de șapte săptămâni: șase săptămâni de post și Săptămâna Patimilor. Săptămâna Patimilor este săptămâna cea mai plină de jertfă, cu adevărat precede cea mai mare sărbătoare. Se cuvine ca, și în anul acesta, să gustăm și să ne luminăm din această Lumină a Învierii și să trăim acest adevăr intens. Sărbătoarea religioasă este comuniunea lui Dumnezeu cu oamenii, și a oamenilor cu Dumnezeu, a Pământului cu Cerul, a îngerilor cu oamenii și a sfinților și a Maicii Domnului cu noi, oamenii. De aceea, să ne bucurăm și anul acesta de această sărbătoare! Toate greutățile vieții zilnice sunt răsplătite și, iată, în Săptămâna Patimilor am avut cele mai puternice și cele mai lungi slujbe religioase și aceste sfinte slujbe ne-au pregătit pentru această sărbătoare. Am trăit în Vinerea Mare durerea înnoirii patimilor și a răstignirii și a morții Domnului! Sâmbătă, Domnul a fost cu trupul în mormânt, dar cu sufletul și dumnezeirea la iad. Iadul în fiecare an este învins, pentru că lumina alungă întunericul și Învierea biruiește moartea. Iadul are existența sufletelor care și-au găsit acolo osânda pentru răul din timpul vieții. Dar iată, de fiecare dată, iadul este luminat de lumina Învierii și prin lumina Învierii se biruiește și întunericul, și răul, și moartea.





Iubiți credincioși, anul acesta 2024 a venit ca o continuare a anilor precedenți și noi ne-am rugat în ziua de Sfântul Vasile să avem un an mai bun, mai rodnic, mai plin de spiritualitate, de bunătate, de adevăr și de dragoste. Aceste valori pentru care ne-am rugat la începutul anului acum, la Învierea Domnului, își găsesc ecoul, își găsesc împlinirea. De aceea, Sărbătoarea Sărbătorilor trebuie să ne aducă în sufletele noastre adevăr, lumină, bucurie și dragoste. La această sărbătoare avem cel mai frumos și cel mai puternic salut «Hristos a Înviat!». Și cel căruia îi adresăm acest adevăr ne răspunde cu «Adevărat a înviat!». Pentru că, înviind Hristos, moartea a fost învinsă, iadul a fost biruit și cu adevărat lumina strălucește, iar prin lumină strălucesc și sufletele noastre.





Și anul acesta, Dumnezeu ne-a trimis lumina cerească în care este îmbrăcat Fiul cel ce a înviat și își înnoiește această sărbătoare a vieții care a biruit moartea în fiecare an. Să ne bucurăm de această lumină, s-o purtăm în sufletele noastre, s-o dăruim semenilor noștri. Să nu pierdem această lumină a Învierii, care este adevărul suprem, și să chemăm la această sărbătoare pe toți cei care nu se pot bucura. Ortodoxia, care a rămas aceeași din veacul apostolic și până astăzi, ne cheamă pe toți ceilalți, creștini și necreștini, să venim la lumină. De aceea, îndemnul din noaptea Paștilor «Porniți de luați lumină!» să rămână o prezență vie în sufletele noastre. Hristos ne cheamă să luăm lumină. De aceea, luând lumina vom fi și noi cu Hristos cel înviat. Să avem parte de învierea noastră la vremea cuvenită, la sfârșitul veacurilor și-n lumină, prin credință, prin jertfelniță și dragoste, să ajungă sufletele și trupurile noastre de-a dreapta Mântuitorului cu care să petrecem în veșnicie!





Vă salut pe toți credincioșii cu cel mai frumos și sfânt, și cel mai puternic și cel mai adevărat salut. Este salutul la care nu se mai poate adăuga ceva, când spunem «Hristos a Înviat!». Hristos a înviat ca și noi să înviem. Vă doresc să stați la masă de Paști și-n toată Săptămâna Luminată s-aveți ouă pe masă și pască, să vă urați unii altora s-aveți o sărbătoare trăită, simțită, plină de bucurie și nicio urmă de tristețe să nu rămână nici pe chipul, nici în sufletul fiecăruia dintre noi. Sărbători cu bucurie, cu lumină, cu dragoste și cu împlinirea fiecăruia. Hristos a înviat! La mulți ani! Masă binecuvântată de Paști și viața să o simțiți c-a triumfat și că răul a fost biruit Amin!”.