Avocatul arhiepiscopului Tomisului: „Probabil, se încearcă discreditarea IPS Teodosie”

"Audierea de azi este una care vine să clarifice nişte lucruri. Dosarul, aşa cum am bănuit de la bun început, se bazează doar pe acea înregistrare care a apărut în mod public. Din toate punctele de vedere, indiferent că în momentul de faţă avem o audiere, nu poate să constituie infracţiunea de cumpărare de influenţă sau instigare în vreo formă. Mai mult decât atât, probabil că se încearcă discreditarea Înalt Prea Sfinţitului Teodosie. În momentul de faţă, singurele probe din dosar se referă la înregistrarea pe care o cunoaşteţi cu toţii din spaţiul public. Astăzi o să depunem şi noi o notă de probatoriu, să vedem cu ce a fost înregistrat, să vedem dacă nu cumva e trunchiat materialul respectiv. Chestiuni normale într-o procedură penală", a spus Cuculis.Referitor la ipoteza că arhiepiscopul este inculpat în dosarul menţionat, avocatul a afirmat: "Suntem suspecţi. Acum, dacă se va schimba calitatea, urmează să vedem".Ulterior, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost înştiinţat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Constanţa că este inculpat în dosarul penal în care este acuzat de cumpărare de influenţă.La ieşirea din sediul DNA, IPS Teodosie a declarat că procurorii anticorupţie nu l-au întrebat „absolut nimic” şi că dosarul penal în care este cercetat „nu are conţinut”.Potrivit avocatului arhiepiscopului Tomisului, Adrian Cuculis, clientul său are acum calitatea de inculpat, nu mai este suspect.„Sigur că această nouă calitate pe care a dobândit-o, de inculpat, din punctul nostru de vedere rămâne o calitate care este exagerată, pentru că e singurul lucru care reiese din stenograme, să le numim aşa, sau din înregistrările pe care le-a făcut acel preot fals Leaşcu, martor în cauză. Dar, în acelaşi timp, el ar trebui să fie urmărit penal pentru că s-a început urmărirea penală in rem pentru trafic de influenţă”, a spus avocatul Adrian Cuculis la ieşirea din sediul DNA.El susţine că în cazul IPS Teodosie lucrurile au avansat foarte rapid.„Se pare că la IPS Teodosie au avansat lucrurile foarte rapid, pe când la Leaşcu nu au avansat deloc, este martor. Cumpărarea de influenţă, dacă o veţi citi în Codul Penal, o să vă daţi seama prin comparaţie cu înregistrările pe care le-am văzut cu toţii, pentru că sunt publice. Aţi putea considera că deja cunoaşteţi dosarul, pentru că ăsta este tot dosarul, acea înregistrare”, a afirmat avocatul.Conform acestuia, nu este îndeplinit elementul material, „respectiv acela de a te duce către cineva şi a încerca să îi cumperi influenţa prin mituirea lui”.„Acel pretins preot a venit cumva, a spus că este consilierul ministrului Mediului, domnul Fechet, a spus nişte calităţi mincinoase, iar ulterior i-a cerut o anumită plată consilierului arhiepiscopului Tomisului”, a declarat Cuculis.El a mai spus că le va solicita procurorilor excluderea „pretinsei probe” din dosar.„Urmează să formulăm o cerere prin care solicităm, practic, excluderea acestei probe, pretinse probe. Este o probă înregistrată nelegal. Nu poţi să te duci şi să vii cu un material pe care să spui că l-ai descărcat de pe doi suporţi optici, fără să spui dacă este telefon, dacă este cameră Go Pro, dacă e telefonul personal. Este o sincopă majoră aici, cu privire la modul sau cine a făcut înregistrarea şi cum a fost făcută înregistrarea. Şi, pe partea cealaltă, este o provocare vădită acolo. Se fac cercetări cu privire la traficul de influenţă şi singura persoană care ar fi putut să facă acel trafic de influenţă este domnul Leaşcu, care probabil o să capete şi dânsul calitatea de orice altceva în afară de martor în perioada următoare”, a declarat Adrian Cuculis.Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, este urmărit penal de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, iar un consilier în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă."În luna iulie a anului 2023, suspectul Petrescu Teodosie ar fi promis suma de 160.000 lei unui om de afaceri (martor în cauză), reprezentând un procent de 20% din suma de 800.000 lei, pe care acesta din urmă ar fi trebuit să o obţină pentru Arhiepiscopia Tomisului, în urma folosirii influenţei pe care ar fi afirmat că ar fi avut-o asupra funcţionarilor cu drept de decizie în această privinţă din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte. La acea discuţie ar fi participat şi celălalt suspect, acesta fiind cel care ar fi negociat cu omul de afaceri termenii în care urma să fie pusă în practică 'înţelegerea' respectivă", se arată într-un comunicat transmis de DNA la începerea urmăririi penale a reprezentanţilor Arhiepiscopiei Tomisului.Conform aceleiaşi surse, suma de 800.000 lei urma să fie utilizată pentru finanţarea unor lucrări de construcţie ori reabilitare a unităţilor de cult aflate în subordinea Arhiepiscopiei Tomisului.La sfârşitul anului 2023, jurnaliştii de la Recorder au publicat un reportaj realizat împreună cu preotul Petrică Leaşcu, care are o firmă de construcţii, încercând să demonstreze cum preoţi ai BOR ar comite ilegalităţi, investigaţia jurnalistică vizând şi Arhiepiscopia Tomisului.