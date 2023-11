Lansare de carte la Biblioteca Județeană. ”Macedo-armânii”, în viziunea prof. Nicolae Cușa și Haliț Gheorghe

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 104A, organizează lansare de carte, luni, 13 noiembrie 2023, ora 18:00, în Aula Bibliotecii, „Macedo-armânii” (Editura Ex Ponto, 2023), semnată de Nicolae Cușa și Haliț Gheorghe.Nicolae Cușa este profesor de istorie și un istoric pasionat, prozator, membru al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România și o personalitate reprezentativă pentru comunitatea aromână din Dobrogea. Autorul a dedicat numeroase cărți istoriei zbuciumate a acestei comunități, dar și culturii și civilizației pe care a creat-o, precum „Istoria zbuciumată a macedonenilor aromâni din România” (Editura Paralela 45, 2015), „Carte di-anvitsare /nvitsare sh-di adutseare aminte a cuvendzâlor dit limba macedo-armână/Cartea de învățare și de aducere aminte a cuvintelor din limba macedo-armînă” (Editura Ex Ponto, 2021), „Macedo-rrumân’ii. Macedo-armân’ii. Macedo-aromânii din România” (Editura Ex Ponto, 2022). Autorul ne propune propria sa viziune asupra comunității din care provine, configurând un profil identitar înnobilat atât printr-o istorie milenară, cât și prin numeroasele personalități culturale care îi sporesc memoria și valorile, o viziune polemică, din care nu lipsesc dilemele și revendicările, cearta cu istoria și cu lumea. Rolul acordat tradiției și familiei stau în centrul unui ethos care a format oameni puternici, capabili să înfrunte soarta cu răbdare și credință.Istoricul îi are ca invitați pe prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici și pe lect. univ. dr. Enache Tușa, discuțiile fiind urmate de un dialog cu publicul și de o sesiune de autografe.Lansarea cărții face parte din seria de evenimente dedicate Zilei Dobrogei și culturii dobrogene și subliniază profilul identitar multicultural al acestei regiuni, precum și valorile care o edifică.Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.