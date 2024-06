Liceul ”I.C. Brătianu” din comuna Nicolae Bălcescu, beneficiarul celei mai mari investiții din istoria sa

După cum deja se cunoaște, Constanța se situează în topul județelor României ale cărui unități de învățământ au atras cele mai multe investiții pe fonduri europene. Datorită acestor sume, în unele cazuri chiar foarte mari, clădirile au cunoscut o renovare din temelii, marea majoritate fiind aduse la standarde europene.Un exemplu în acest sens este Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din comuna Nicolae Bălcescu, care a beneficiat de investiții în infrastructură, dotări și servicii educaționale în valoare de aproape 1.650.000 euro (peste 8.000.000 lei), fiind cea mai mare sumă din istoria sa, după cum a transmis prof. dr. Dragoș Osoianu, directorul unității.În anul 2024, au început, sunt în curs sau au fost finalizate următoarele proiecte și programe majore:1. reabilitare Grădinița cu program normal Dorobanțu – structură arondată (aproape finalizată) – PNRR – Administrația Fondului pentru Mediu – eficientizare energetică, aprox. 225.000 euro (165.000 euro cheltuieli eligibile, 60.000 euro cheltuieli neeligibile – suportate separat, în afara PNRR), ce constă în anvelopare, încălzire, apă caldă, sisteme alternative de producere a energiei electrice (panouri, pompe de căldură, climatizare, management energetic integrat, stație încărcare mașini electrice, instalații de oxigen, sisteme de orientare senzorială pentru persoanele cu dizabilități; 2. reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Dorobanțu – structură arondată (în curs) – PNRR – Administrația Fondului pentru Mediu – eficientizare energetică, aprox. 882.000 euro (592.000 euro cheltuieli eligibile, 290.000 euro cheltuieli neeligibile – suportate separat, în afara PNRR), ce constă în termoizolare superioară, termoizolare și hidroizolare a fundației, înlocuire tâmplărie exterioară, refacere trotuar, înlocuirea sistemului de termoficare (centrală electrică, panouri fotovoltaice și solare, pompe de încălzire și răcire, baterii cu fotocelulă a obiectelor sanitare), panouri LED, refacere finisaje, rigole pentru colectarea apelor pluviale, refacere sistem electric;3. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ (finalizată) - PNRR, aprox. 240.000 euro cheltuieli eligibile, proiect ce constă în dotarea tuturor sălilor de clasă/grupă cu bănci, scaune, catedre, dulapuri, panouri, cuiere, materiale didactice, table interactive (2.20 m diametru), laptopuri, multifuncționale laser color, scanere inteligente, sisteme videoconferință, sisteme audio, licențe șii programe educaționale;4. PNRR/PNRAS - Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar // Runda a II-a (în curs) – 300.000 euro cheltuieli eligibile, care constă în activități remediale, cursuri pentru profesori și părinți, consiliere, ateliere, excursii cu scop educativ, dar și investiții în modernizarea terenului de sport, videointerfoane, upgrade rețelistică (Wi-Fi 6), laptopuri, tablă interactivă, extinderea rețelei de camere video-audio etc.5. Programul de Transformare a Școlilor – Asociația pentru Valori în Educație.„Acest cuantum de investiții va putea fi depășit doar dacă viitoarea administrație a localității Nicolae Bălcescu va fi receptivă la nevoile instituției de creștere a calității actului educațional și va accesa, începând cu toamna acestui an, fonduri PNRR de extindere a clădirii principale a unității cu personalitate juridică, în primul rând, pe verticală. În acest sens, facem precizarea că liceul nostru a pierdut alte fonduri, în valoare de zeci de mii de euro, tocmai pentru că nu aveam spații suficiente pentru cabinete și laboratoare, deci, nu eram nici eligibili pentru dotarea acestora cu fonduri europene.Foarte important este de precizat că perioada de investiții prin PNRAS se suprapune, din fericire, cu un alt proiect pe care l-am accesat, anume, Programul de Transformare a Școlilor, sub egida Asociației pentru Valori în Educație, unde am și absolvit Academia de Leadership și Management Școlar. Acest program presupune testarea, cuantificarea și creșterea competențelor socio-emoționale și de literație propriu-zisă și digitală a elevilor, cursuri de formare pentru profesori, coaching, mentoring, relații de parteneriat cu mediul de afaceri, transfer de practici, granturi. Pe lângă cele amintite anterior, am în vedere și o colaborare cu CityInnoHub, pentru a crea un ecosistem digital integrat în domeniile management, administrativ și educațional. Nu în ultimul rând, din fondurile proprii extrabugetare, voi aloca fonduri pentru modernizarea spațiilor administrative și cancelariilor. Ideea principală este că o creștere a competențelor și rezultatelor de evaluare ale elevilor trebuie imperativ coroborată cu creșterea competențelor cadrelor didactice, interesului părinților și autorității locale pentru educație și creșterea investițiilor în infrastructură și dotări. Inclusiv, digitalizare”, a declarat directorul Dragoș Osoianu, nominalizat la Gala premiilor pentru directorii anului 2024, organizată de Asociația Valori în Educație.