Medalii pentru elevii calificați la etapa internațională a Olimpiadei de Informatică în Echipe

Lotul României a obținut rezultate de excepție la etapa internațională a Olimpiadei de Informatică în Echipe, toate cele 3 echipe urcând pe podium alături de echipe din Egipt, Ungaria și Siria.

În perioada 26-30 mai 2023, s-a desfășurat etapa internațională a Olimpiadei de Informatică în Echipe. Aflată la a VI-a ediție, competiția din acest an a fost organizată de Academia Arabă pentru Știință, Tehnologie și Transport Maritim din Port Said, Egipt. Promovând spiritul de echipă și performanța în domeniul informaticii, IIOT este organizată la nivel național de către Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț, Școală Lider.