Mesajul fostului lider al elevilor: „Lipsa de asumare și de responsabilitate în sistem este, din păcate, la cote imense”

Sâmbătă, 7 ianuarie, la Timişoara, în cadrul celei de-a XL-a adunări generale a Consiliului Național al Elevilor, cel mai mare eveniment al CNE din ultimii ani, transmis live și pe pagina de Facebook a consiliului, Robert Avram avea să-și încheie mandatul de președinte.După aproape un an cât s-a aflat la conducerea acestui consiliu, în urma demisiei constănțeanului Silviu Morcan, Robert Avram a transmis următorul mesaj:„A fost un an. Un an dinamic, un an plin de experiențe, de amintiri, de momente frumoase, de prietenii legate și, mai ales, de rezultate și simt nevoia să marchez finalul acestei etape.Am făcut parte din Consiliul Elevilor foarte multă vreme. Am început în gimnaziu, fiind un tip timid, dar cu spirit de inițiativă și, treptat, am reușit să urc pe treptele mișcării de reprezentare. Zi de zi, noapte de noapte, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru ca misiunea CNE să fie dusă la bun sfârșit. Totuși, pot să spun cu mâna pe inimă că au fost cei mai buni ani din viața mea și cu siguranță le voi duce dorul mult timp de acum încolo. Despărțirile sunt, în general, destul de dureroase, mai ales când lași în urmă ceva în care ți-ai pus toată energia.Consiliul Elevilor este mai mult decât atât, pentru că CNE reprezintă toți elevii - și pe cel din prima bancă, și pe cel din ultima bancă, și pe elevul olimpic, și pe elevul care nu își dorește să facă un pas în față și să facă o schimbare pentru comunitatea lui. Asta este de fapt ceea ce oferă CNE-ului legitimitate și reprezentativitate.Mandatul meu s-a învârtit în jurul unui obiectiv principal - reformă. În mod evident, mi-aș fi dorit ca schimbarea pe care cu toții o așteptăm de ani de zile să vină într-o clipită. Am învățat că lucrurile se schimbă foarte greu - rezistența la reformă este imensă, mai ales din partea celor care, în aparență, o susțin. Lipsa de asumare și de responsabilitate în sistem este, din păcate, la cote imense, iar asta se reflectă direct în starea de fapt. Suntem în punctul în care cuțitul a ajuns la os: din ce în ce mai mulți elevi nu au posibilitatea să ajungă la școală, finanțarea este în continuare insuficientă, iar interesul tinerilor pentru școală şi pentru implicare in comunitate, este la un punct critic. A venit momentul să conștientizăm odată și pentru totdeauna că nu există niciun motiv justificat pentru ca schimbarea să mai fie atât de mult întârziată.În ultimul an, am învățat și să accept criticile. Fiecare critică, indiferent dacă a fost constructivă sau malițioasă, m-a ajutat să mă formez, așa că trebuie să spun un călduros mulțumesc tuturor celor care au ales să ne critice!Nu în ultimul rând, am avut o echipă grozavă: Silviu Morcan, Rares Cotoi, Alexia Crina Lupu, Miruna Croitoru, Katharina Gabriela, Sînziana Georgescu, Maria Eftimie, Tudor Miu, Rafael Barac Bologa, Cătălina Ifrim. Ulterior, s-au mai alăturat și Alexandra Popescu, Delia Glăvan, Marian Calcea, Mihnea Stoica, Olivia Golub. Le sunt recunoscător pentru toate momentele frumoase și, mai ales, pentru o doză sănătoasă de inspirație.Drumul meu în reprezentarea elevilor se încheie aici, iar o nouă etapă din viața mea începe acum.Urmează un moment de cotitură pentru educație, dar sunt sigur că noua echipă, condusă de Miruna Croitoru, va trece cu brio peste toate obstacolele”.