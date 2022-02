Consiliul Național al Elevilor ia poziție față de intenția reformării ARACIP

Consiliul Național al Elevilor anunță că, în urmă cu puțin timp, Ministerul Educației a transmis Consiliului Economic și Social, spre avizare, un nou proiect de hotărâre a guvernului privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.CNE dezaprobă ferm propunerile de reformare a instituției responsabile de acreditarea școlilor din România, care sunt, de fapt, un mod de înlăturare a profesioniștilor din forul colectiv de conducere al ARACIP. „Așa cum am spus în repetate rânduri, membrii cu drept de vot din cadrul Consiliului ARACIP ar trebui să aibă calitatea de experți în evaluarea calității, care își desfășoară activitatea în cadrul Agenției. Atât reprezentanții Ministerului Educației, cât și partenerii de dialog social (reprezentanții elevilor, ai părinților, ai salariaților din învățământ și ai Asociației Școlilor Private) și partenerii instituționali (reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Ministerului Apărării Naționale) ar trebui să fie prezenți în Consiliul ARACIP doar cu statut de observator, în așa fel încât instituția să își păstreze autonomia decizională și să se delimiteze de orice ingerințe ale factorului politic sau de influențe ale unor persoane fără competență în evaluarea și asigurarea calității.De asemenea, tragem un semnal de alarmă asupra modului în care conducerea instituției este aleasă. Prin forma promovată de Ministerul Educației, președintele ARACIP poate deține două mandate complete. Astfel, o persoană responsabilă de conducerea ARACIP care își finalizează mandatul de 5 ani înainte de termen va putea fi numită din nou, fără a se lua în calcul perioada în care a ocupat funcția, intervenind interpretarea conform căreia mandatul nu a fost unul complet și, implicit, nu este luat în calcul la numărătoare. Astfel de prevederi nu fac altceva decât să promoveze fenomene toxice în cadrul instituției, putând duce la monopolizarea, pentru o perioadă lungă de timp, a funcției, de către o singură persoană favorabilă Ministerului Educației.Mai mult decât atât, elevii reprezentanți se arată consternați de faptul că Ministerul Educației nu a inclus în noul proiect de hotărâre a guvernului sugestiile venite din partea reprezentanților societății civile care au participat la dezbaterea publică organizată în data de 27 decembrie 2021, singura modificare acceptată fiind introducerea, în Consiliul ARACIP, ca membru permanent cu drept de vot, a unui reprezentant al ARACIS, instituția omoloagă din sfera învățământului superior. Considerăm că este elementar ca în contextul în care se discută tot mai des despre reformele din sistemul de educație, care vin odată cu implementarea proiectului „România Educată”, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar să aibă parte de o reformă reală și nu să devină victima unui atac la independența acesteia din partea entităților care reprezintă, de fapt, beneficiarii serviciilor oferite de ARACIP, fiind astfel creat un puternic conflict de interese.În acest sens, Consiliul Național al Elevilor solicită cu fermitate Guvernului României și Ministerului Educației să retragă varianta actuală a proiectului de hotărâre a guvernului din procesul de avizare interministerială și să trateze cu responsabilitate problematica asigurării calității în învățământul preuniversitar, creionând un plan de reformă reală a instituției, care să țină cont de următoarele aspecte: integrarea, în Consiliul ARACIP, strict a experților în evaluare și acreditare care își desfășoară activitatea la nivelul instituției și care au o experiență vastă în domeniu, dar care să fie selectați în mod transparent, pe baza competențelor; integrarea reprezentanților Ministerului Educației, ai partenerilor de dialog social și ai partenerilor instituționali ai ME, ca membri observatori fără drept de vot în cadrul Consiliului ARACIP și în cadrul comisiilor consultative de la nivelul instituției; stabilirea unor criterii de evaluare realiste, care să respecte standarde de performanță obiective, respectiv organizarea unui concurs transparent și complex pentru ocuparea funcției de președinte al ARACIP, astfel încât competențele și integritatea persoanei care se va ocupa de coordonarea activității acestei instituții să nu poată fi puse sub semnul întrebării” se arată într-un comunicat remis redacției.„La o lună de la retragerea propunerii de reformă a ARACIP, Ministerul Educației revine cu un proiect aproape identic, care ignoră propunerile societății civile și partenerilor de dialog social aproape complet. Autoritățile sunt consecvente în a transforma ARACIP într-o instituție controlată de interesele unor persoane fără competență în asigurarea calității, chiar dacă educația este un serviciu de interes național și, implicit, de o importanță uriașă. Ministerul trebuie să retragă de îndată proiectul de regulament de organizare și funcționare a ARACIP din procesul de avizare interministerială. Reforma ARACIP trebuie făcută în mod responsabil, astfel încât instituția să fie independentă din punct de vedere administrativ și decizional de orice ingerințe politice sau interese nelegitime!”, a declarat Robert Avram, președintele interimar al Consiliului Național al Elevilor