Noul teren de sport multifuncțional al Centrului ”Maria Montessori”, inaugurat în prezența trupelor Cargo și Bosquito

În istoria Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” din Constanța s-a mai scris o filă la începutul acestei săptămâni, odată cu inaugurarea noului teren de sport multifuncțional, reabilitat din donații. Instituția asigură participarea la educație a peste 140 de elevi din oraş şi judeţ, repartizaţi în clase de la pregătitoare până la a X-a, în funcție de particularităţile fiecăruia.Centrul „Maria Montessori” există în rețeaua școlară constănțeană din anul 1975, transformarea în Centru Școlar pentru Educație Incluzivă producându-se în 2011, moment în care s-a finalizat și o etapă importantă de extindere. De atunci, au avut loc numeroase proiecte menite să asigure activitățile de educație incluzivă, cea mai cunoscută fiind campania „Music for Autism”, în cadrul căreia s-au strâns sume importante de bani ca urmare a concertelor caritabile susținute de numeroase trupe de top ale României.La începutul acestei săptămâni, Asociația Art-Music for People - Campania „Music for Autism”, alături de Asociația Construim Împreună, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, reprezentat prin Inspectorul Școlar General Prof. Sorin Mihai și Consiliul Județean Constanța, reprezentat prin vicepreședinte Răzvan Filipescu, au inaugurat reabilitarea terenului de sport multifuncțional din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța.Proiectul s-a realizat cu sprijinul Allianz-Țiriac România, OMV Petrom, Decathlon, Ameropa Grains și Disan Antrepriză și Construcții, ca sponsori principali. În activitatea de amenajare a terenului s-au alăturat Asociația Dark Knights și Facultatea de Arte din cadrul Universității “Ovidius” Constanța, în calitate de voluntari și sponsori.Un spațiu sigur și atractivÎntreaga lucrare a presupus renovarea și echiparea terenului pentru educație fizică, astfel încât să devină un spațiu sigur și atractiv pentru desfășurarea activităților sportive.„Obiectivele proiectului sunt renovarea și echiparea terenului pentru educație fizică și transformarea acestuia într-un spațiu sigur și atractiv, precum și promovarea incluziunii sociale a elevilor cu CES prin sport și joacă în aer liber, dar și diminuarea și compensarea deficiențelor motrice, sociale și de comportament prin sport. Exerciţiile fizice desfășurate în aer liber au multe avantaje pentru sănătatea generală şi calitatea vieţii copiilor”, a transmis prof. Veronica Neguțu, inspector școlar pentru învățământ special.În cadrul activității au participat membrii trupei Cargo, ambasadori ai Campaniei „Music for Autism”, Cristian Hrubaru (Rock FM) și membrii trupei Bosquito, dar și personalități marcante din domeniul sportului.De asemenea, în cadrul evenimentului și-a făcut apariția și Moș Crăciun, care a dăruit cadouri copiilor.