Pe șantierul Sinagogii constănțene, lucrările avansează! "Ne dorim să putem munci sub acoperiș la iarnă"

Reamintim că asocierea de firme care a câștigat licitația este formată din societățile Conest SA, Geostruct SRL și Raichman Studio SRL, toate trei având sediul în municipiul Iași. Valoarea contractului de proiectare, execuție de lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului este de 9.690.543,49 lei.







Probleme cu accesul și depozitarea materialelor





Marți, 8 octombrie, pe șantierul Sinagogii am stat de vorbă cu inginerul constructor Lenuța Grădinaru, care, cu multă răbdare, ne-a explicat precum unui… neavizat care sunt următoarele etape pe care le va parcurge această lucrare. „Întâi a fost necesar să facem sprijinirile la pereți, atât pe interior, cât și pe exterior, după care o să turnăm centura de la cota superioară, ca să putem carota zidurile, pentru ca mai apoi să băgăm tiranții. Tiranții merg din centura de la cota superioară până la subzidire, în fundație, și se leagă zidurile, se tensionează. Iar apoi începem săpăturile pentru consolidarea fundațiilor, adică subzidiri. Vom săpa și vom sparge fundația pe lungime de un metru, băgăm armătură și turnăm beton și formăm așa-numitele ploturi. Care se fac pe sărite, pentru că nu putem tăia clădirea… să o lăsăm în aer. După care vom continua cu următoarele etape. Să dea Dumnezeu să avem vreme bună! Dacă noi turnăm centura sus, pentru că totul este pregătit să o cofrăm/turnăm, o să vină cu carotele, ca să dea gaură pe înălțimea zidurilor, pe grosimea lui, și se ajunge până la fundație. Dacă reușim să depășim toate aceste etape și ajungem să întărim centura, putem pune fermele metalice de la șarpantă, ca să avem închidere la iarnă. Pentru că aceasta ne dorim, să putem munci sub acoperiș. Peste fermele metalice or să vină niște panouri sandviș, adică termoizolație, care este foarte importantă. Atât timp cât nu ne plouă, se poate lucra la interior. Urmează cămășuirea fundației, care este prevăzută pe diferite adâncimi, pentru că strada merge în pantă, chiar dacă la interior cota zero este aceeași. Trebuie să ajungem sub adâncimea de îngheț exterioară. La altar vom săpa mai mult, pentru că acolo strada este mai jos, și ne ridicăm în partea cealaltă”, ne-a detaliat ing. Lenuța Grădinaru, de zeci de ani în branșă, timp în care a participat la șantierele de consolidare ale Universității „Al.I. Cuza” din Iași și la Liceul Negruzzi.











Întrebată ce i se pare mai dificil la această lucrare, aceeași interlocutoare ne-a declarat că sunt probleme cu accesul, pentru că nu ai unde să depozitezi materialele. „Fiecare lucrare ridică problemele ei. Mai ales cele vechi, la care apar situații neprevăzute”, a mai spus inginerul constructor.











De altfel, la finele lunii iulie, președintele Comunității Evreiești din Constanța, Sorin Lucian Ionescu, ne împărtășea convingerea că nu mai există cale de întoarcere și că în 2027 noua sinagogă va putea fi vizitată. „Se împlinesc fix 10 ani de când am început demersurile pentru reabilitarea Sinagogii din Constanța. În fine, am intrat pe un drum fără întoarcere, după părerea mea, cu o finanțare de aproape două milioane de euro de la Compania Națională de Investiții, cea care gestionează aceste fonduri și le alocă conform lucrărilor executate. Deci Comunitatea Evreilor nu are niciun fel de treabă cu banii și nu îi gestionează. Lucrările vor dura aproximativ doi ani și jumătate, asta înseamnă că prin 2027 am putea să vedem Sinagoga inaugurată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin Lucian Ionescu.