Sorin Lucian Ionescu: "Dacă, Doamne ferește, cade vreun perete al Sinagogii, responsabilă este Compania Națională de Investiții"

„În mod impropriu Pesah este numit Paștele evreiesc, neavând nicio legătură cu paștele ortodox”, ne lămurește Sorin Lucian Ionescu. „Dimpotrivă, invers stau lucrurile. Paștele ortodox a luat denumirea de la noi. Paște înseamnă «pass over», adică «trecere peste», pentru că Dumnezeu a trecut peste fiii lui Israel în Egipt, pentru a-i identifica și a ne binecuvânta. Este principalul eveniment pe care-l sărbătorim, ieșirea din Egipt fiind, practic, începutul formei moderne a iudaismului, care a identificat această sărbătoare ca cea primordială. A urmat primirea în Sinai a celor 10 porunci până la ajungerea în teritoriul actualului Israel. Este cea mai importantă sărbătoare, chiar mai importantă decât anul nou evreiesc”, a explicat Sorin Lucian Ionescu.











Și pentru că s-a nimerit să înceapă din mijlocul săptămânii, cel mai probabil majoritatea credincioșilor au sărbătorit în mijlocul familiei Sederul – ritualul evreiesc din noaptea de Pesah, asemănător mesei de Paști la ortodocși, celebrată duminica la prânz.



Îndeobște, la sărbătorile rituale, care sunt aproape invariabil legate de o masă festivă, membrii comunității constănțene se întâlnesc fie la sediul de pe str. Sarmizegetusa nr. 3, unde există bucătărie, fie într-un restaurant sau un separeu mai intim, unde se citește și serviciul religios. Cum iarna este greu de asigurat căldura în sediu, fiind o clădire foarte mare, s-a decis ca pe data de 8 aprilie să fie organizată, la un restaurant, o masă festivă. Care are un anumit ritual, cu incantații legate de vin și de cele șase feluri de mâncare simbolice aflate pe platoul de Pesah, precum și oficierea unui serviciu religios.







Din 47 de membri, doar circa 30 mai sunt activi





Scriptic, comunitatea constănțeană numără 47 de membri, ceea ce nu înseamnă că sunt tot atâția membri activi, a declarat Sorin Lucian Ionescu, președintele comunității, explicând și de ce. „Unii dintre ei sunt chiar bolnavi și nu mai ies din casă. Celor care doresc, le asigurăm serviciul comunitar, asta însemnând aprovizionarea cu produsele specifice, nu numai de Pesah. De asemenea, cei asistați primesc și produse de curățenie și de igienă, lunar, precum și niște sume de bani, dar care nu privesc comunitatea. Sigur că asigurăm și serviciu religios, la solicitare, pentru că eu sunt oficiant de cult, cu un curs făcut cu rabinul Rafael Shafer. Ceea ce nu înseamnă că sunt rabin, ci doar oficiant de cult, ceea ce, în limbaj ortodox, înseamnă un fel de dascăl”, explică același interlocutor.











Din acești 47 de membri, în mod uzual, la sărbătorile importante și la cele chiar mai puțin importante, reușesc să se adune cel mult 30 de persoane. La alegerile din toamna anului trecut, spre exemplu, au participat 36 de membri votanți, din care opt prin corespondență, cu plic sigilat cu buletinul de vot.





Revenind la numărul de membri, aveam să aflăm că la Tulcea comunitatea este și mai mică, alcătuită din vreo 20 de persoane… „dar care are o sinagogă foarte frumoasă, renovată în urmă cu 10 ani, pe bani privați, pentru că au fost câțiva membri din comunitate care au plecat din țară și au avut darea de mână să ajute la reconstruirea ei”, a spus, cu un mare oftat, același președinte al comunității.







Acum opt ani, studiile arătau că Sinagoga se poate reconstrui, având fundație solidă





Ulterior, a urmat o trecere în revistă a calvarului pe care-l îndură de prea mulți ani, deoarece lumea îi reproșează lui Sorin Lucian Ionescu starea în care se află Sinagoga din Constanța, ajunsă ruină. „Asta după ce șapte ani am făcut toate demersurile pentru realizarea proiectului și am luat toate autorizațiile posibile. Și am obținut banii necesari de la Ministerul Dezvoltării, promiși de acum 10 ani. Banii există și chiar s-a mărit suma alocată. Acum trei ani, noi am predat Sinagoga în proprietatea CNI-ului, cum s-a întâmplat și cu Cazinoul din Constanța. Ei se ocupă de organizarea licitației și nu au reușit până acum să identifice un câștigător, deși participanți au existat. S-au găsit tot felul de motive, unele chiar puerile, de a descalifica anumiți participanți, pe care nu-i cunosc și nu am nicio legătură… ca să nu se creadă că am vreun parti-pris”, a precizat Sorin Lucian Ionescu.











Întrebat care consideră că este motivul pentru care se tărăgănează aceste licitații, a declarat: „Părerea mea personală, care nu este secretă, este că nu se dorește cheltuirea acestor bani. Ei sunt alocați prin bugetul național, sunt puși deoparte, dar nu se dorește intrarea în ei. Și atunci se găsesc tot felul de motive pentru amânarea licitațiilor, anularea lor, repetarea licitațiilor, refacerea proiectului cu alți bani, ceea ce s-a și întâmplat, de altfel, cu bani de la bugetul național”, a declarat liderul evreilor constănțeni.











Proiectul inițial, de acum opt ani, adică odată cu venirea lui Sorin Lucian Ionescu ca președinte, și autorizațiile au fost făcute din banii comunității constănțene, care au fost lăsați în urma unei vânzări.





Istoria ruinării acestui monument de arhitectură construit în anul 1911, în stil maur, după planurile lui Adolf Linz, datează de mai bine de două decenii. Până în anul 2000 se mai țineau rugăciuni aici, dar o fisură apărută în acoperiș a fost trecută cu vederea, pentru ca în cele din urmă să se prăvălească cu totul tavanul. „A existat chiar în intenția fostului arhitect șef al Federației, care a încetat din viață între timp, demolarea. Ca și sinagoga de pe str. Mircea, care a fost demolată înainte de ’89. Și n-a fost demolată de comuniști, ci de Federație. Din fericire, nu s-a demolat (cea de pe str. C.A. Rosetti nr. 2 – n.r.), iar studiile pe care le-am făcut, ce-i drept acum opt ani, arătau că ea are o fundație solidă, pe care se poate reconstrui. Pe asta s-a și bazat tot proiectul și finanțarea la CNI, pentru că era clar că se poate face. Vorbesc la timpul trecut pentru că nu mai știu dacă se mai poate. Ei spun că da, mergem pe mâna lor. Eu nu am mai făcut alte studii decât cele de acum opt ani”, a completat Sorin Lucian Ionescu.











Dacă această a patra licitație organizată de Compania Națională de Investiții s-ar finaliza în sfârșit cu un câștigător și nu ar mai apărea și clasicele contestații, care în alte țări civilizate ale Europei ar fi interzise, Sinagoga ar putea avea fericitul deznodământ al Cazinoului.





Dacă nu… „Probabil că la un moment dat va cădea unul din ziduri și ferească Dumnezeu să se întâmple ceva. O spun nu ca să mă exonerez, dar în momentul acesta Sinagoga este proprietatea CNI și nu pot fi făcut răspunzător pentru asigurarea construcției sau măcar a perimetrului, care în momentul acesta nu are nici măcar un gard, o zonă protejată care să anunțe că pot cădea cărămizi sau pereți ori pază. Este doar curtea încuiată și atâta tot. Dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, CNI-ul va răspunde!”, a declarat ferm președintele Comunității constănțene.





