Peste 90 de personalități științifice la Conferința Internațională CHIMIA 2024 „New Trends in Applied Chemistry”

Facultatea de Științe Aplicate şi Inginerie (FSAI) din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) organizează, în perioada 30 mai - 1 iunie 2024, cea de-a X-a ediție a Conferinței Internaționale CHIMIA 2024 „New Trends in Applied Chemistry”.„La ediția din acest an a conferinței vor participa peste 90 de personalități științifice de prestigiu, din universități din țară și din străinătate, ce vor conduce dezbateri sau vor prezenta cele mai noi teme de interes din domeniul chimiei și nu numai. Conferința CHIMIA 2024 are un caracter interdisciplinar, este structurată în secțiuni de plenare, comunicări orale și postere. Totodată, în cadrul manifestării vor fi abordate domenii de vârf, cu un puternic impact asupra calității vieții şi a dezvoltării economiei naționale, ce au rolul de a deschide noi direcții de cercetare, promovând şi valorificând, în același timp, rezultatele activității științifice realizate de colectivele de cercetare”, precizează conf. univ. dr. Viorica Popescu, decanul FSAI.