Universitatea „Ovidius”, preocupată de integrarea studenților ucraineni în sistemul de învățământ european

În cadrul proiectului European Inclusion of Ukrainian Students (EIUS), finanțat prin programul Erasmus Plus, Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a organizat workshop-ul „Building Bridges”, la care au participat studenți ucraineni, care studiază în această universitate, alături de colegii lor români și internaționali și de cadre didactice.„În cadrul workshop-ului au fost analizate detalii legate de progresul și provocările întâmpinate în integrarea studenților ucraineni. Dialogul a fost centrat pe schimbul de idei și experiențe, având drept scop îmbunătățirea procesului de incluziune și promovarea unui climat de înțelegere și respect reciproc. Dintre aspectele pozitive ale experienței lor educaționale în cadrul universității noastre, studenții ucraineni au menționat obținerea unei diplome recunoscute la nivel internațional, perspectivele profesionale oferite, diversitatea culturală și colaborarea cu colegii lor români. Totodată, aceștia au punctat o serie de provocări întâlnite în mediul universitar, cea mai frecventă fiind cea generată de diferențele lingvistice”, a precizat lect. univ. dr. Maria Alina Carataș, coordonatorul proiectului EIUS la nivelul Universității Ovidius din Constanța.Proiectul EIUS, cu codul 2023-1-SK01-KA220-HED-000157553, finanțat cu 400.000 Euro, prin Programul european Erasmus Plus, este implementat pe o perioadă de 36 de luni (1 decembrie 2023 - 30 noiembrie 2026), în cadrul unui consorțiu din care fac parte Universitatea Matej Bel din Banská Bystrica (lider de proiect), Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea din Rzeszów și Universitatea Națională Iuri Fedkovici din Cernăuți, Ucraina, ca partener asociat.