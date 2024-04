Peste 600 de participanți la cea de-a treia ediție a Crosului Ovidio Running 2024

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), prin Facultatea de Educație Fizică şi Sport (FEFS), a organizat, sâmbătă, 20 aprilie 2024, cea de-a treia ediție din România a Crosului Ovidio Running.



Evenimentul cultural-sportiv s-a desfășurat sub egida proiectului european SCORE și a fost organizat în parteneriat cu Clubul Farul Constanța și cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa.



La startul Crosului Ovidio Running, care a avut loc pe Faleza din Mamaia, s-au aliniat peste 600 de participanți din România, Italia și Grecia, la cele trei categorii de concurs: Cursa competitivă, Cursa de tineret și Cursa Sport Walking.



„Scopul proiectului SCORE este de a dezvolta un model organizațional durabil, digital și incluziv pentru evenimente sportive, dar care este, totodată, legat de elementele culturale caracteristice teritoriului local. Ediția din acest an a inclus, pe lângă latura sportivă și socială, o componentă culturală, inspirată din operele și viața poetului Publius Ovidius Naso. Astfel, cadrele didactice și studenții Facultății de Arte din cadrul UOC au pus în scenă piesa de teatru « Viaţa şi pătimirile lui Publius Ovidius Naso », pe baza unui text scris de Paul Miron, iar Biblioteca Universitară « Ioan Popișteanu » a organizat o expoziție de carte, care a cuprins opera lui poetului, scrisă în limbile română și italiană”, a precizat conf. univ. dr. Cristian Popa, managerul proiectului SCORE.







Câștigătorii celei de-a doua ediții din România a Crosului Ovidio Running sunt:







Cursele de Tineret:



Fete 0-3 ani



Locul I - Dinu Sonia



Locul II - Barbu Amelia



Locul III - Fumea Maria







Băieți 0-3 ani



Locul I - Barbu Nicolas



Locul II - Cârlioru Răzvan



Locul III - Albert Achim







Fete 4-6 ani



Locul I - Pața Natalia



Locul II - Spătaru Iris







Băieți 4-6 ani



Locul 1 - Ghiorgiu Nicolas







Fete 7-9 ani



Locul I - Munteanu Alexandra



Locul II - Amaximoaiei Daria



Locul III - Andrieș Natalia Maria







Băieți 7-9 ani



Locul I - Doicescu Fabian



Locul II - Bârlea Răzvan



Locul III - Ștefan Vlad







Fete 10-12 ani



Locul I - Purcarea Adelina



Locul II - Ioga Andreea



Locul III - Adelianu Alexandra







Băieți 10-12 ani



Locul I - Pata Matei



Locul II - Trifu Edward



Locul III - Casian Dinu







Fete 13-15 ani



Locul I - Gal Karina



Locul II - Bălăceanu Maria



Locul III - Nedelcu Ana Maria







Băieți 13-15 ani



Locul I - Dan Iustin Paraschiv



Locul II - Postolache Gabriel



Locul III - Galoiu Paul







Cursa competitivă de 9.9 km:



Fete



Locul I - Jeona Pireci



Locul II - Badea Ioana



Locul III - Andriesi Elena







Băieți



Locul I - Mihăilescu Gabriel



Locul II - Sterea Andrei



Locul III - Galoiu Paul







Proiectul Strategy and Capacity building for Ovidio Running in Europe (SCORE), contract nr. 101090860, finanțat prin Programul european Erasmus Plus, Acțiunea-Cheie 2: Parteneriate de cooperare în domeniul sportului, este implementat în perioada ianuarie 2023 - decembrie 2024, în cadrul unui consorțiu din care fac parte opt organizații din trei țări partenere: Universitatea Ovidius din Constanța (România) - instituție coordonatoare, Clubul Sportiv Farul Constanța (România), European Culture and Sport Organization (Italia), Instituto di Istruzione Superiore Ovidio (Italia), ASD Runners Sulmona (Italia), European Platform for Sports and Innovation (Belgia), SPORTCAMP Single member SA (Grecia), Homo Educandus Agogi (Grecia).







Potrivit calendarului de desfășurare a proiectului SCORE, următoarele etape vor avea loc în luna septembrie 2024, la Sulmona, în Italia, și Loutraki, Grecia, în luna noiembrie a acestui an.