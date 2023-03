Pledoarie pentru nevoia de spații teatrale alternative în Constanța, susținută de președintele UNITER

Pentru început, președintele ales al UNITER a trecut în revistă alternativele pe care teatrul le-a cunoscut de-a lungul istoriei sale, cu referire predilectă la contribuția producțiilor regizorului Peter Brook, autorul teoriei „spațiului gol” din scenografie, la dezvoltarea teatrului de avangardă din secolul XX.





Perioada pe care o traversează, de anul trecut încoace, echipa Teatrului de Stat din Constanța, odată cu evacuarea din sala propriu-zisă, nu este o situație ieșită din comun la nivel național. Doar că, prin centrele culturale românești de tradiție, lucrurile s-au mișcat mult mai lesne, autoritățile fiind receptive la propunerile lansate fie de regizori, fie de directorii instituțiilor teatrale.



Scenograful Dragoș Buhagiar a oferit o pledoarie despre necesitatea spațiilor alternative, cu atât mai mult cu cât l-a preocupat acest aspect. Ba chiar a lansat tinerilor participanți o provocare de a răspunde dacă aceste spații alternative sunt un trend, o evadare dincolo de scenă ori o necesitate.





De asemenea, a povestit cazurile ideale de „metamorfozare” a unor spații alternative petrecute la Timișoara sau Iași, ba chiar experiența personală a unei hale din Sibiu transformate într-o sală de spectacol, toate aceste transformări plecând de la situația imperioasă de organizare a unor festivaluri anuale, în orașe cu tradiție. Sau teatre aflate în clădiri istorice, cum e și cazul Constanței, care au intrat în renovare pe timp de 10 ani și a apărut brusc necesitatea unui spațiu alternativ.



„Nu puteți să spuneți că nu aveți public în Constanța!”





Managerul cultural Aura Corbeanu le-a oferit tinerilor participanți alternative viabile de implicare în dezvoltarea vieții culturale la Constanța. „Faceți o inventariere a spațiilor libere din Constanța, o cercetare împreună cu autoritatea. Asociați-vă în instituții juridice, pentru că finanțarea pe proiecte și programe complementare poate fi mai lesne acceptată. Încă din facultate ne uităm la colegii noștri de la Drept, de la Juridic, de la Teatrologie, care să ne ajute să facem niște proiecte. Aveți șansa de a vă implica în multe inițiative. Dacă vrem să organizăm evenimente în spații alternative deschise, avem nevoie de autorizații. Iar visul nostru este de a organiza o Gală Uniter în Cazinoul din Constanța, după ce se va finaliza renovarea. Va fi primul eveniment organizat altundeva decât într-o sală de spectacol. Toată zona dvs. este fabuloasă, inclusiv munții Dobrogei. Toți am pornit de jos, am fost voluntari, am învățat ce-nseamnă să stăm lângă un festival. Ați văzut ce succes a avut festivalul SEAS de anul trecut, nu puteți să spuneți că nu aveți public în Constanța, dar trebuie să-l și educăm”, a declarat Aura Corbeanu. La acest moment, directorul Teatrului de Stat din Constanţa, Erwin Șimșensohn, a propus, cu îngăduința decanului Facultății de Arte, Daniela Vitcu, înființarea unei secții de Management cultural la Constanța.





Același manager UNITER a punctat importanța evenimentelor culturale organizate de instituțiile de cultură din Constanța de-a lungul verii, care reclamă necesitatea unor spații alternative și permanentizarea lor.





Tot miercuri, 29 martie, Teatrul de Stat a organizat o Gală a teatrului constănțean, prilej cu care au fost oferite diplome de recunoștință oamenilor care și-au dedicat viața scenei constănțene, dar şi unor susținători ai vieții teatrale.





Cei doi reprezentanți la vârf ai breslei teatrale românești s-au aflat în fața unui auditoriu extrem de interesat, format din tineri studenți de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”, dar și elevi de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, actori, reprezentanți ai autorității locale, în persoana lui Dorin Popescu, consilierul personal al primarului Constanței.