Prima întâlnire în cadrul programului internațional Erasmus + Act for a Sustainable Life

O echipă a Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, formată din profesoarele Alina Bulgariu (cordonator proiect) și Arşaluis-Luiza Rîpeanu, s-a deplasat, în perioada 11-13 aprilie, în oraşul Lublin (Polonia), unde a avut loc prima întâlnire de lucru cu parteneri din Polonia, țara coordonatoare, și Turcia în cadrul programului internațional Erasmus+ „Act For a Sustainable Life”, Transnational Project Meeting (TPM).Au fost zile foarte aglomerate și interesante, după cum ne-a transmis prof. Alina Bulgariu, prilej cu care au fost discutate toate detaliile proiectului. „Am evaluat ceea ce am realizat până acum. Ne-am stabilit noi obiective pentru următoarele luni de cooperare și, cel mai important, am stabilit datele următoarelor mobilități în Polonia și Turcia cu elevii noștri. După orele de lucru dimineață, am vizitat şcoala Jadwiga și ne-am întâlnit cu elevii care participă la program”, spune prof. Bulgariu.A doua zi, echipa Romȃniei a prezentat diverse instrumente digitale folosite în proiecte alături de produsele finale. În zilele următoare, gazdele și-au încântat oaspeții cu frumusețea și istoria Lublinului. „Am vizitat Muzeul Satului Lublin, Orașul Vechi, Muzeul Castelului împreună cu expoziția de picturi de Tamara Łempicka, CSK și Muzeul de Stat de la Majdanek, care ne-a impresionat cel mai mult. Cele trei zile au trecut atât de repede și de intens, încât cu greu am observat când era timpul să ne despărțim. Într-adevăr, orașul Lublin este o adevărată bijuterie și, prin urmare, trebuie văzut pe harta fiecărui călător care vizitează Polonia”, a mai spus coordonatoarea proiectului.