Șansă nesperată pentru românii care studiază în străinătate. Burse lunare de minimum 1.000 de euro

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, postdoctorale și de cercetare.Conform acestui proiect, Agenția de Credite și Burse de Studii ar urma să acorde anual, din bugetul Ministerului Educației, din fondul valutar al ministerului şi din donaţii, bursierilor români care efectuează stagiile menționate mai sus: a) o bursă lunară destinată plăţii unor taxe şcolare şi, eventual, acoperirii cheltuielilor de hrană și cazare, în limita cuantumurilor stabilite; b) transport dus-întors (cu avionul, cu trenul sau cu autocarul) din România până la locul de stagiu și retur, o singură dată pe an universitar; c) plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult 32 kg, în afara celor incluse în costul biletului.Conform proiectului de lege, selecția persoanelor care vor beneficia de burse pentru stagiile de studii universitare de masterat, de doctorat, postdoctorale și de cercetare se face prin concurs organizat la nivel naţional de către Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, cuantumul burselor stabilindu-se anual, pe ţări, prin ordin al ministrului Educației, dar nu mai mic de 1.000 de euro/lună.Bursa lunară se acordă doar pentru perioada stagiului efectiv realizat, cu prezență fizică, în străinătate.„Oportunitatea acestui proiect de act normativ este susținută de necesitatea instituirii cadrului legal pentru formarea de specialiști în domeniile de interes pentru România (energie, bioeconomie, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate etc.) și pentru instituțiile europene (afaceri transatlantice, studii economice europene, drept european, relațiile internaționale și diplomația UE, studii politice și de guvernanță europene etc.) în vederea creșterii reprezentării țării noastre la nivel european și consolidării profilului României în cadrul organizațiilor din care face parte. În acest sens, proiectul național «România Educată» exprimă dezideratul de a facilita o intensitate crescută a mobilității internaționale pentru formarea cetățenilor activi, cu o cultură democratică, ancorați în valorile europene și adaptați contextului economic și social”, se arată în nota de fundamentare.Prevederile prezentului proiect au fost stabilite după consultarea cu reprezentanții organizațiilor studențești din România (USR, ANOSR, UNSR). S-a realizat consultarea cu organizațiile și asociațiile studențești reprezentative din România (USR, ANOSR, UNSR), dat fiind că studenții reprezintă grupul țintă al acestui proiect.