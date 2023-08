Şase noi spectacole, săptămâna aceasta, în cadrul Stagiunii Estivale SEAS

Cea de-a șasea săptămână a Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului SEAS 2023 aduce în atenţia publicului cu șase spectacole. Primul are loc luni, 14 august, de la ora 21:00, la Teatrul de Vară Soveja, unde Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu prezintă „Spectatorul condamnat la moarte”. Miercuri, 16 august, la ora 21:00, sunteţi aşteptaţi la Sala Studio din strada Ion Lahovari nr. 2 A, unde Teatrul „Stela Popescu” București prezintă cel mai nou musical al lui Răzvan Mazilu, „Hedwig and the angry inch”. Acesta este un spectacol-concert, strigăt disperat de iubire al ființei umane. Joi, 17 august, ora 21:00, mergeţi în Parcul Arheologic, unde Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad vă invită la „Istoria muzicii pentru copii (şi părinţii lor)”, în regia lui Cristian Ban. Aici, veţi avea în faţa ochilor un spectacol distractiv și educativ pentru întreaga familie, care își propune să poarte publicul într-o călătorie muzicală începând de la Mozart până la David Bowie sau Amy Winehouse.Vineri, 18 august, ora 21:00, vă întoarceţi la Teatrul de Vară Soveja, unde Teatrul Excelsior București vă invită la un alt musical al lui Răzvan Mazilu, „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht, în care carismaticul antierou Macheath (zis Mackie Șiș), o ia în căsătorie pe Polly, fiica lui Jonathan Jeremiah Peachum, „regele” cerșetorilor din Londra. Sâmbătă, 19 august, ora 21:00, sunteţi așteptaţi, din nou, la Sala Studio, unde Teatrul Dramaturgilor Români București prezintă „Stop the Tempo” de Gianina Cărbunariu, regia Mara Oprea. Din distribuție face parte Mihaela Velicu, actrița Teatrului de Stat Constanța, iar regizoarea a semnat asistența de regie la spectacolul „Seaside Stories”, care a obținut Premiul UNITER 2023 pentru cel mai bun spectacol.Duminică, 20 august, ora 21:00, la Teatrul de Vară Soveja, Teatrul Excelsior București prezintă un al doilea spectacol, „Oraşul nostru” de Thornton Wilder, în regia lui Alexandru Dabija şi pe o muzică semnată de Ada Milea.